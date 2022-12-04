УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8730 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 425 2

На Одещині знищили якірну міну, яку винесло до узбережжя

море,міна

До узбережжя Одещини штормом вчергове винесло якірну міну, яку знищили фахівців Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Завдяки вчасному виявленню небезпеки та оперативному залученню фахівців Сил оборони снаряд контрольовано знищено", - йдеться в повідомленні. 

Військові нагадують, що морське узбережжя залишається лінією оборони, а штормова погода може сприяти винесенню до берега подібних морських "сюрпризів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз виділить 1 млн євро на розмінування українських територій

Автор: 

море (223) Одеса (5437) Одеська область (3186) розмінування (987)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава богу , шо зерновой коридор тральцы сопровождают.
показати весь коментар
04.12.2022 16:56 Відповісти
ага.я теж дуже радий за ефіопів,еритрейців,сирійців і Ердогана з його 25% знижкою на зерно)))))
показати весь коментар
04.12.2022 18:25 Відповісти
 
 