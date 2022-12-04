На Одещині знищили якірну міну, яку винесло до узбережжя

До узбережжя Одещини штормом вчергове винесло якірну міну, яку знищили фахівців Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Завдяки вчасному виявленню небезпеки та оперативному залученню фахівців Сил оборони снаряд контрольовано знищено", - йдеться в повідомленні.

Військові нагадують, що морське узбережжя залишається лінією оборони, а штормова погода може сприяти винесенню до берега подібних морських "сюрпризів".

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