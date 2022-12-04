85% споживачів у Херсоні вже мають світло, а 70% - водопостачання, - ОВА

Енергопостачання відновлено у 85% абонентів у Херсоні, зокрема, повністю у селищах Камишани та Приозерне Херсонської міськради, а також 70% у смт Білозерка Херсонського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"У Херсоні тривають роботи з відновлення електропостачання… Електроживлення подали до наступних районів міста: Центр – 95%; Таврійський та Північний – 89%; Шуменський – 96%; Текстильний – 73%; Житлоселище – 96%; Острів – 89%; ХБК – 71%. Таким чином, світло є у будинках 113 081 абонентів", - написав Янушевич.

Також він повідомив, що до Херсона привезли три генератори потужністю 176 кВт, які надав ЄС за сприяння Міністерства охорони здоров'я України. "Генератори будуть передані до Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні, Херсонської обласної інфекційної лікарні ім.Горбачевського, обласної лікарні відновного лікування", - розповів Янушевич.

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Також він зазначив: "Сьогодні у Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 з нормальним тиском. Тож у 70% містян з'явиться вода у домівках".