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85% споживачів у Херсоні вже мають світло, а 70% - водопостачання, - ОВА

херсон

Енергопостачання відновлено у 85% абонентів у Херсоні, зокрема, повністю у селищах Камишани та Приозерне Херсонської міськради, а також 70% у смт Білозерка Херсонського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"У Херсоні тривають роботи з відновлення електропостачання… Електроживлення подали до наступних районів міста: Центр – 95%; Таврійський та Північний – 89%; Шуменський – 96%; Текстильний – 73%; Житлоселище – 96%; Острів – 89%; ХБК – 71%. Таким чином, світло є у будинках 113 081 абонентів", - написав Янушевич.

Також він повідомив, що до Херсона привезли три генератори потужністю 176 кВт, які надав ЄС за сприяння Міністерства охорони здоров'я України. "Генератори будуть передані до Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні, Херсонської обласної інфекційної лікарні ім.Горбачевського, обласної лікарні відновного лікування", - розповів Янушевич.

Також читайте: Електропостачання у Херсоні відновлено на 75%, - ОВА

Також він зазначив: "Сьогодні у Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 з нормальним тиском. Тож у 70% містян з'явиться вода у домівках".

Автор: 

Херсон (3351) електроенергія (6191) Янушевич Ярослав (131)


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Топ коментарі
+2
*******, живу в Хмельницкой области, свет 4 часа в день, воды нет (привозит пожарная), связь включается только тогда когда дают свет. Такое ощущение что война прошла у нас и снесли напрочь все...
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04.12.2022 20:01
+2
ви вважаєте, що світло, вода та газ в Херсоні цілодобово?
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04.12.2022 20:11
+2
Ні звичайно. Але писати такі цифри не потрібно. Так само як і в нас пишуть 80% відновлено ( що не відповідає дійності). Я просто не розімію НаХІБА це писати?*
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04.12.2022 20:14
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*******, живу в Хмельницкой области, свет 4 часа в день, воды нет (привозит пожарная), связь включается только тогда когда дают свет. Такое ощущение что война прошла у нас и снесли напрочь все...
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04.12.2022 20:01 Відповісти
ви вважаєте, що світло, вода та газ в Херсоні цілодобово?
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04.12.2022 20:11 Відповісти
Ні звичайно. Але писати такі цифри не потрібно. Так само як і в нас пишуть 80% відновлено ( що не відповідає дійності). Я просто не розімію НаХІБА це писати?*
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04.12.2022 20:14 Відповісти
Нахіба? Наші енергетики під обстрілами дали херсонцям можливість зарядити телефони, зателефонувати рідним, зігрітися, приготувати їжу.... Нахіба про це писати?
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04.12.2022 20:20 Відповісти
Я пишу повторно. Для чого писати що майже відновили світло. Якщо це не є не так? Мене оці цифри брехливі бісять м'ягко кажучи. Кажіть як є - БІДА. 30 % відновлено. Тоді зрозуміло. А то якась фігня виявляється.
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04.12.2022 20:22 Відповісти
Відновили мережі - Ви не розумієте?
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04.12.2022 20:24 Відповісти
можу запропонувати кімнату в моїй квартирі . Приїзжайте в Херсон.
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04.12.2022 20:28 Відповісти
предложи даже обмен квартир ) раз человеку так тяжко - пойди навстречу...
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05.12.2022 09:13 Відповісти
Для кого они это публикуют? Кто со светом - их это уже не касается. Кто без света - их это ещё не касается.

А для кацапов такая информация очень полезна. Не нужно отправлять дроны на разведку. Не нужно искать и задействовать коллаборантов. Просто открой соцсети или теледурафон и записывай - там возобновили, там тоже, а через недельку ударят по уже известным координатам и украинцы снова будут сидеть сутки или ещё больше без света, воды, отопления.

Власть, хватит пиариться!
Идиоты из народа, хватит публиковать, где нет света и где есть свет! Официальные обращения нужно отправлять официальным лицам по соответствующим каналам, а не вывешивать их в общий доступ, где каждая вражеская падаль всё прочитает. Хочется написать - идите на заборе напишите. 10-й месяц войны, сколько можно идиотить?
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04.12.2022 21:03 Відповісти
 
 