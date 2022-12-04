85% потребителей в Херсоне уже имеют свет, а 70% – водоснабжение, - ОВА

Энергоснабжение восстановлено у 85% абонентов в Херсоне, в частности, полностью в поселках Камышаны и Приозерное Херсонского горсовета, а также 70% в пгт Белозерка Херсонского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"В Херсоне продолжаются работы по возобновлению электроснабжения… Электропитание подали в следующие районы города: Центр – 95%; Таврический и Северный – 89%; Шуменский – 96%; Текстильный – 73%; Жилпоселок – 96%; Остров – 89%; ХБК – 71%. Таким образом, свет находится в домах 113 081 абонентов", - написал Янушевич.

Также он сообщил, что в Херсон привезли три генератора мощностью 176 кВт, которые предоставил ЕС при содействии Министерства здравоохранения Украины. "Генераторы будут переданы в Херсонскую детскую областную клиническую больницу, Херсонскую областную инфекционную больницу им.Горбачевского, областную больницу восстановительного лечения", - рассказал Янушевич.

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Также он отметил: "Сегодня в Херсоне подали напряжение в скважину для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением. Поэтому у 70% горожан появится вода в домах".