РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5612 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 135 10

85% потребителей в Херсоне уже имеют свет, а 70% – водоснабжение, - ОВА

херсон

Энергоснабжение восстановлено у 85% абонентов в Херсоне, в частности, полностью в поселках Камышаны и Приозерное Херсонского горсовета, а также 70% в пгт Белозерка Херсонского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"В Херсоне продолжаются работы по возобновлению электроснабжения… Электропитание подали в следующие районы города: Центр – 95%; Таврический и Северный – 89%; Шуменский – 96%; Текстильный – 73%; Жилпоселок – 96%; Остров – 89%; ХБК – 71%. Таким образом, свет находится в домах 113 081 абонентов", - написал Янушевич.

Также он сообщил, что в Херсон привезли три генератора мощностью 176 кВт, которые предоставил ЕС при содействии Министерства здравоохранения Украины. "Генераторы будут переданы в Херсонскую детскую областную клиническую больницу, Херсонскую областную инфекционную больницу им.Горбачевского, областную больницу восстановительного лечения", - рассказал Янушевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Херсонские волонтеры получили пекарню и мощный генератор. ВИДЕО+ФОТО

Также он отметил: "Сегодня в Херсоне подали напряжение в скважину для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением. Поэтому у 70% горожан появится вода в домах".

Херсон (2796) Тарифы на электроэнергию (2163) Янушкевич Ярослав (77)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
*******, живу в Хмельницкой области, свет 4 часа в день, воды нет (привозит пожарная), связь включается только тогда когда дают свет. Такое ощущение что война прошла у нас и снесли напрочь все...
показать весь комментарий
04.12.2022 20:01
+2
ви вважаєте, що світло, вода та газ в Херсоні цілодобово?
показать весь комментарий
04.12.2022 20:11
+2
Ні звичайно. Але писати такі цифри не потрібно. Так само як і в нас пишуть 80% відновлено ( що не відповідає дійності). Я просто не розімію НаХІБА це писати?*
показать весь комментарий
04.12.2022 20:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*******, живу в Хмельницкой области, свет 4 часа в день, воды нет (привозит пожарная), связь включается только тогда когда дают свет. Такое ощущение что война прошла у нас и снесли напрочь все...
показать весь комментарий
04.12.2022 20:01 Ответить
ви вважаєте, що світло, вода та газ в Херсоні цілодобово?
показать весь комментарий
04.12.2022 20:11 Ответить
Ні звичайно. Але писати такі цифри не потрібно. Так само як і в нас пишуть 80% відновлено ( що не відповідає дійності). Я просто не розімію НаХІБА це писати?*
показать весь комментарий
04.12.2022 20:14 Ответить
Нахіба? Наші енергетики під обстрілами дали херсонцям можливість зарядити телефони, зателефонувати рідним, зігрітися, приготувати їжу.... Нахіба про це писати?
показать весь комментарий
04.12.2022 20:20 Ответить
Я пишу повторно. Для чого писати що майже відновили світло. Якщо це не є не так? Мене оці цифри брехливі бісять м'ягко кажучи. Кажіть як є - БІДА. 30 % відновлено. Тоді зрозуміло. А то якась фігня виявляється.
показать весь комментарий
04.12.2022 20:22 Ответить
Відновили мережі - Ви не розумієте?
показать весь комментарий
04.12.2022 20:24 Ответить
можу запропонувати кімнату в моїй квартирі . Приїзжайте в Херсон.
показать весь комментарий
04.12.2022 20:28 Ответить
предложи даже обмен квартир ) раз человеку так тяжко - пойди навстречу...
показать весь комментарий
05.12.2022 09:13 Ответить
Для кого они это публикуют? Кто со светом - их это уже не касается. Кто без света - их это ещё не касается.

А для кацапов такая информация очень полезна. Не нужно отправлять дроны на разведку. Не нужно искать и задействовать коллаборантов. Просто открой соцсети или теледурафон и записывай - там возобновили, там тоже, а через недельку ударят по уже известным координатам и украинцы снова будут сидеть сутки или ещё больше без света, воды, отопления.

Власть, хватит пиариться!
Идиоты из народа, хватит публиковать, где нет света и где есть свет! Официальные обращения нужно отправлять официальным лицам по соответствующим каналам, а не вывешивать их в общий доступ, где каждая вражеская падаль всё прочитает. Хочется написать - идите на заборе напишите. 10-й месяц войны, сколько можно идиотить?
показать весь комментарий
04.12.2022 21:03 Ответить
 
 