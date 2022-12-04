85% потребителей в Херсоне уже имеют свет, а 70% – водоснабжение, - ОВА
Энергоснабжение восстановлено у 85% абонентов в Херсоне, в частности, полностью в поселках Камышаны и Приозерное Херсонского горсовета, а также 70% в пгт Белозерка Херсонского района.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
"В Херсоне продолжаются работы по возобновлению электроснабжения… Электропитание подали в следующие районы города: Центр – 95%; Таврический и Северный – 89%; Шуменский – 96%; Текстильный – 73%; Жилпоселок – 96%; Остров – 89%; ХБК – 71%. Таким образом, свет находится в домах 113 081 абонентов", - написал Янушевич.
Также он сообщил, что в Херсон привезли три генератора мощностью 176 кВт, которые предоставил ЕС при содействии Министерства здравоохранения Украины. "Генераторы будут переданы в Херсонскую детскую областную клиническую больницу, Херсонскую областную инфекционную больницу им.Горбачевского, областную больницу восстановительного лечения", - рассказал Янушевич.
Также он отметил: "Сегодня в Херсоне подали напряжение в скважину для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением. Поэтому у 70% горожан появится вода в домах".
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А для кацапов такая информация очень полезна. Не нужно отправлять дроны на разведку. Не нужно искать и задействовать коллаборантов. Просто открой соцсети или теледурафон и записывай - там возобновили, там тоже, а через недельку ударят по уже известным координатам и украинцы снова будут сидеть сутки или ещё больше без света, воды, отопления.
Власть, хватит пиариться!
Идиоты из народа, хватит публиковать, где нет света и где есть свет! Официальные обращения нужно отправлять официальным лицам по соответствующим каналам, а не вывешивать их в общий доступ, где каждая вражеская падаль всё прочитает. Хочется написать - идите на заборе напишите. 10-й месяц войны, сколько можно идиотить?