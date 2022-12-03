Херсонские волонтеры получили пекарню и мощный генератор. ВИДЕО+ФОТО

Петр Порошенко в Херсоне встретился с местными активистами ОО "Дело Громад". Во время оккупации украинские патриоты не только помогали горожанам, но и донатили на ВСУ – рассказывает Оксана Погомий.

Порошенко осмотрел помещение, где уже устанавливается оборудование для пекарни. Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" купили для херсонцев две печи для выпечки хлеба, необходимое оборудование и мощный генератор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Сейчас производство нужно обеспечить качественной водой, с которой у Херсона большие проблемы. Здесь оперативно сделают скважину и установят систему очистки воды – объясняет пятый президент. Пекарню планируют запустить уже через неделю, говорят волонтеры. Половина хлеба предназначена для подразделений ВСУ, вторая половина будет бесплатно раздаваться херсонцам.

Мы сейчас увидели привязку, расположение. Я принял решение, что мы привезем оборудование и сделаем скважину. Мы поставим систему химводоочистки так же, как мы делали в Николаеве. Генератор мощный – его хватит на насосы, работу химводоочистки и обеспечения мощности для работы пекарни", – говорит Порошенко.

"Я надеюсь, мы сможем организовать, чтобы пекарня работала круглосуточно. Половина будет идти на обеспечение жителей Херсона свежим хлебом, потому что сейчас ближайшая точка, откуда в Херсон привозится хлеб – где-то в районе Николаева", – объясняет Петр Порошенко.

В пекарню также передадут несколько тонн муки, сахара и дрожжей.

Оксана Погомий поблагодарила "Дела Громад" и Петра Порошенко за поддержку херсонцев. "Мы все ожидали нашего освобождения. Сейчас тоже тяжело: нас освободили, но город стал фронтовым. Вы нам не просто плечо подставили. Потому что весь бизнес практически выехал из Херсона, и то, что здесь будет пекарня – это очень круто. Тем более, что хлеб будет сейчас бесплатным для людей. Это очень важно", – говорит активистка.

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"Менее трех недель назад здесь была русня. И только усилиями украинцев, усилиями ВСУ их выбросили. Но они не успокоились – подорвали все объекты критической инфраструктуры, энергообеспечения, водообеспечения. Взорвали котельные, которые дают тепло. И сейчас продолжают обстрелы Херсона из левого берега артиллерией, системами залпового огня и даже минометами долетают сюда. Какой выход из этого? Надо идти дальше по левому берегу, продолжать контрнаступление. Помогать ВСУ. И не останавливаться на границах Херсонской области", – объясняет Порошенко.

Оксана Погомий добавляет: "У меня есть еще одна мечта. Я хочу, чтобы у нас в городе был такой украинский духовный культурный центр, как был в Мариуполе. Я была как раз прошлым летом, и он здесь будет. Мы все сделаем для этого".

"Договорились. Посмотрите, насколько Оксана и вся команда переполнена фантастической, положительной энергетикой. Таких людей никто не остановит", – убежден Петр Порошенко.