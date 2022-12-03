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Херсонские волонтеры получили пекарню и мощный генератор. ВИДЕО+ФОТО

Петр Порошенко в Херсоне встретился с местными активистами ОО "Дело Громад". Во время оккупации украинские патриоты не только помогали горожанам, но и донатили на ВСУ – рассказывает Оксана Погомий.

Порошенко осмотрел помещение, где уже устанавливается оборудование для пекарни. Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" купили для херсонцев две печи для выпечки хлеба, необходимое оборудование и мощный генератор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Сейчас производство нужно обеспечить качественной водой, с которой у Херсона большие проблемы. Здесь оперативно сделают скважину и установят систему очистки воды – объясняет пятый президент. Пекарню планируют запустить уже через неделю, говорят волонтеры. Половина хлеба предназначена для подразделений ВСУ, вторая половина будет бесплатно раздаваться херсонцам.

Мы сейчас увидели привязку, расположение. Я принял решение, что мы привезем оборудование и сделаем скважину. Мы поставим систему химводоочистки так же, как мы делали в Николаеве. Генератор мощный – его хватит на насосы, работу химводоочистки и обеспечения мощности для работы пекарни", – говорит Порошенко.

Херсонские волонтеры получили пекарню и мощный генератор 01

"Я надеюсь, мы сможем организовать, чтобы пекарня работала круглосуточно. Половина будет идти на обеспечение жителей Херсона свежим хлебом, потому что сейчас ближайшая точка, откуда в Херсон привозится хлеб – где-то в районе Николаева", – объясняет Петр Порошенко.

В пекарню также передадут несколько тонн муки, сахара и дрожжей.

Оксана Погомий поблагодарила "Дела Громад" и Петра Порошенко за поддержку херсонцев. "Мы все ожидали нашего освобождения. Сейчас тоже тяжело: нас освободили, но город стал фронтовым. Вы нам не просто плечо подставили. Потому что весь бизнес практически выехал из Херсона, и то, что здесь будет пекарня – это очень круто. Тем более, что хлеб будет сейчас бесплатным для людей. Это очень важно", – говорит активистка.

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"Менее трех недель назад здесь была русня. И только усилиями украинцев, усилиями ВСУ их выбросили. Но они не успокоились – подорвали все объекты критической инфраструктуры, энергообеспечения, водообеспечения. Взорвали котельные, которые дают тепло. И сейчас продолжают обстрелы Херсона из левого берега артиллерией, системами залпового огня и даже минометами долетают сюда. Какой выход из этого? Надо идти дальше по левому берегу, продолжать контрнаступление. Помогать ВСУ. И не останавливаться на границах Херсонской области", – объясняет Порошенко.

Оксана Погомий добавляет: "У меня есть еще одна мечта. Я хочу, чтобы у нас в городе был такой украинский духовный культурный центр, как был в Мариуполе. Я была как раз прошлым летом, и он здесь будет. Мы все сделаем для этого".

"Договорились. Посмотрите, насколько Оксана и вся команда переполнена фантастической, положительной энергетикой. Таких людей никто не остановит", – убежден Петр Порошенко.

Автор: 

благотворительность (612) помощь (7800) Порошенко Петр (19600) Херсон (2817) волонтеры (2633)


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Топ комментарии
+31
Дивлячить на 5-го Президента, на його справи, на його оточення..., ну як можна було його оббрехати, і відкотити Україну на багато десятків років назад? Дякую пане Президенте!
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03.12.2022 20:51
+28
Респект Пороху!....
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03.12.2022 20:47
+22
А десь в бункері скрегоче зубами та тупає ніжками неголений хлопчик в зеленій невипраній футболці..
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03.12.2022 20:58
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Респект Пороху!....
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03.12.2022 20:47 Ответить
Дивлячить на 5-го Президента, на його справи, на його оточення..., ну як можна було його оббрехати, і відкотити Україну на багато десятків років назад? Дякую пане Президенте!
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03.12.2022 20:51 Ответить
А десь в бункері скрегоче зубами та тупає ніжками неголений хлопчик в зеленій невипраній футболці..
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03.12.2022 20:58 Ответить
ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу Днепра на Херсонщине...
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03.12.2022 21:13 Ответить
в субботу, 3 декабря, бойцы добровольческого отряда аэроразведки "Карлсон" в субботу, 3 декабря, бойцы добровольческого отряда аэроразведки "Карлсон" https://www.facebook.com/carlson.aero/videos/683270353205101/ https://www.facebook.com/carlson.aero/videos/683270353205101/
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03.12.2022 21:17 Ответить
https://www.facebook.com/carlson.aero/videos/683270353205101/
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03.12.2022 21:19 Ответить
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03.12.2022 23:48 Ответить
Кожному, хто прцює на перемогу України, наша дяка! Дякую, пане Порошенко!
Слава Україні!
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03.12.2022 21:21 Ответить
вот вам, кто на что способен: Зеленский приехал в Херсон "поторговать лицом" перед телекамерами, а Порошенко с реальной помощью, так необходимой людям.
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03.12.2022 21:27 Ответить
вам не стыдно такое писать? или вы на службе у Подляка, и это входит в ваши обязанности? что мешало Зеленскому договариваться о поставках оружия ДО широкомасштабного вторжения российских войск?! пиар на дорогах, где раскрадывались миллиарды бюджетных средств и выводились в офшоры Зеленского. кто назначил столько предателей во власть, что они уже выпадают со всех щелей, не Зеленский, нет? все, чем занимается сейчас Зеленский, это то, за что он критиковал предыдущую власть, но только он на порядок хуже и гаже, чем те кто были перед ним, и все что Зеленского ожидает в будущем - трибунал, даже не смотря на те немногочисленные заслуги, которые он с перепугу натворил.
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03.12.2022 22:45 Ответить
Хороший ник, главное без палива, номер надеюсь не на лбу. Коммент удалили ))). Ну ок. Не стыдно, потому как я всё видел своими глазами что творилось при порохе и многие люди знают как он сел на большинство потомков денег или поставил своих. Где сын сывочолого? хотя бы в тро, но нет уехал и не приедет больше, и другие дети за границей в своих домах, и не нужно тут ляля. А пороха не возьмут в армияю, он депутат - профит. Пороха уже тоже нах шлют как и юльку, это политические трупы. Вы правы, что после войны много чего проявится, начиная от гонтаревой и луценко и заканчивая оборудками при власти. Зеленский понятно, но он много и сдела, как минимум не убежал и это уже большая заслуга, порох бы давно уже был за границей - это факт.
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07.12.2022 18:15 Ответить
какое жалкое и отчаянное "тро-ло-ло"... похоже, ты такое же ничтожество, как и те за которых ты свою задницу рвешь - кодло-команда Зеленского. говоришь не стыдно? тогда, предоставь ФАКТЫ того о чем ты тут нагло брешешь, или сам знаешь, кто ты. что то мне подсказывает, что твой язык останется глубоко втянут в то место, которое ты так надрываешь за Зелю. сколько прокуроров поменялось, сколько из пальца не сосали, но так и не смогли абсолютно ничего нарыть на Порошенко, эта кучка жалких ЗЕленых мошенников и аферистов. говоришь, "большая заслуга" Бо_не_втіка в том, что он сидел глубоко в бункере, и ждал, когда же наконец придет Путин, и вытащит его подписывать капитуляцию, но, не срослось, и ЗЕле пришлось корчить из себя "патриота". но, ничего, время расставит все по своим местам, и каждый получит по заслугам его.
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07.12.2022 18:46 Ответить
Любовь с номером, иди лучше задонать на ЗСУ копейку и покажи пример, а войну я видел под Киевом и видел как гибнут люди, сам чуть не погиб, когда строили блокпосты и уходили в Киев, соседи погибли некоторые, много домов на районе уничтожены. Я видел войну из окна своего дома в отличии от тебя бота, ты и дальше отрабатывай копейку ботяра поганый еще и на русском, который и стал причиной вторжения. Вот именно, каждый получит по заслугам, пролилась кровь, а люди ничто так не помнят как пролитую кровь, юлка вот труп политический уже из-за того, что за газ отдала ракеты и т.д.
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07.12.2022 20:04 Ответить
таке трололо, а особливо перебріхами (яко, наприклад - ) - ознака зеленого ботизму.
Посилай таких за корабльом і в спам.
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08.12.2022 22:03 Ответить
Ніяк не угомониться! І "піариться" , і "піариться"! Не може зрозуміти, що своїм "піаром робить нерви пацанам з ОПи і українським багатіям, які змушені теж щось робити. Найобразливіше для них, що доводиться витрачати гроші, конкуруючи з Порошенком ще задовго до виборів. Тобто палити власне бабло, призначене для виборів вхолосту.
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03.12.2022 21:36 Ответить
Зараз буде в рамках боротьби з нарцисизмом перекривати підвіз соляри до генератора і подвоїть кількість сечі в очі з телемарафону.
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03.12.2022 22:00 Ответить
ТрухінА та Колю Облонського.
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03.12.2022 23:24 Ответить
А тепер жОПа дЄрьмака пришле до цієї пекарні Колю-Каклєту, який її арештує через "погані санітарні умови"...можливо ?
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03.12.2022 23:23 Ответить
Нормальний керівник: придбав що треба, приїхав, допоміг. Уявляю які б були в нього можливості на місці президента. Може хоч наступного разу нація не буде собі у ногу стріляти.
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03.12.2022 23:38 Ответить
Дякуємо , Петру Олексійовичу , за батьківську турботу і безперервну
допомогу нашим військовим і херсонцям 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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04.12.2022 00:02 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/4572 Більше фото - з телеграму Порошенка : "Херсон - вільний. Херсон - український. Але раши$ти ніяк не заспокояться. Продовжують обстрілювати місто з лівого берега. Гатять з артилерії, систем залпового вогню, навіть мінометами долітають сюди. У цих надзвичайно складних умовах - без води, електрики та тепла - ми випікатимемо хліб. Те, чого набільше потребують зараз херсонці і ЗСУ."
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04.12.2022 07:31 Ответить
 
 