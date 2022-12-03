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Херсонські волонтери отримали пекарню і потужний генератор. ВІДЕО+ФОТО

Петро Порошенко у Херсоні зустрівся з місцевими активістами ГО "Справа Громад". Під час окупації українські патріоти не тільки допомагали містянам, а й донатили на ЗСУ – розповідає Оксана Погомій.

Порошенко оглянув приміщення, де вже встановлюють обладнання для пекарні. Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" купили для херсонців дві печі для випікання хліба, необхідне обладнання та потужний генератор, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Зараз виробництво треба забезпечити якісною водою, з якою у Херсоні великі проблеми. Тож тут оперативно зроблять свердловину і встановлять систему очищення води – пояснює п’ятий Президент. Пекарню планують запустити вже за тиждень, кажуть волонтери. Половина хліба призначена для підрозділів ЗСУ, друга половина буде безкоштовно роздавалися херсонцям.

"Ми зараз побачили прив’язку, розташування. Я прийняв рішення, що ми привеземо обладнання і зробимо свердловину. Ми поставимо систему хімводоочистки так само, як ми робили в Миколаєві. Генератор потужний – його вистачить на насоси, роботу хімводоочистки і забезпечення потужності для роботи пекарні", – говорить Порошенко.

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Херсонські волонтери отримали пекарню і потужний генератор 01

"Я сподіваюся, ми зможемо організувати, щоб пекарня працювала цілодобово. Половина йтиме на забезпечення мешканців Херсона свіжим хлібом, бо зараз найближча точка, звідки в Херсон привозиться хліб – це десь в районі Миколаєва", – пояснює Петро Порошенко.

У пекарню також передадуть кілька тонн борошна, цукор та дріжджі.

Оксана Погомій подякувала "Справі Громад" та Петру Порошенку за підтримку херсонців. "Ми всі очікували нашого звільненя. Зараз теж важко: нас звільнили, але місто стало фронтовим. Ви нам не просто плече підставили. Бо весь бізнес практично виїхав з Херсона, і те, що тут буде пекарня – це дуже круто. Тим паче, що хліб буде зараз безкоштовним для людей. Це дуже важливо", – говорить активістка.

"Менш ніж три тижні тому тут була русня. І лише зусиллями українців, зусиллями ЗСУ їх викинули. Але вони не заспокоїлися – підірвали всі об’єкти критичноі інфраструктури, енергозабезпечення, водозабезпечення. Підірвали котельні, які дають тепло. І зараз продовжують обстріли Херсона з лівого берега артилерією, системами залпового вогню і навіть мінометами долітають сюди. Який вихід з цього? Треба йти далі по лівому берегу, продовжувати контрнаступ. Допомагати ЗСУ. І не зупинятися на межах Херсонської області", – пояснює Порошенко.

Оксана Погомій додає: "в мене є ще одна мрія. Я хочу, щоб у нас в місті був такий український духовний культурний центр, як був у Маріуполі. Я була якраз минулим літом, і він тут буде. Ми все зробимо для цього".

"Домовились. Подивіться, наскільки Оксана і вся команда переповнена фантастичною, позитивною енергетикою. Таких людей ніхто не зупинить", – переконаний Петро Порошенко.

Автор: 

благодійність (569) допомога (8343) Порошенко Петро (15173) Херсон (3356) волонтери (1332)


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Топ коментарі
+31
Дивлячить на 5-го Президента, на його справи, на його оточення..., ну як можна було його оббрехати, і відкотити Україну на багато десятків років назад? Дякую пане Президенте!
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03.12.2022 20:51
+28
Респект Пороху!....
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03.12.2022 20:47
+22
А десь в бункері скрегоче зубами та тупає ніжками неголений хлопчик в зеленій невипраній футболці..
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03.12.2022 20:58
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Респект Пороху!....
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03.12.2022 20:47 Відповісти
Дивлячить на 5-го Президента, на його справи, на його оточення..., ну як можна було його оббрехати, і відкотити Україну на багато десятків років назад? Дякую пане Президенте!
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03.12.2022 20:51 Відповісти
А десь в бункері скрегоче зубами та тупає ніжками неголений хлопчик в зеленій невипраній футболці..
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03.12.2022 20:58 Відповісти
ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу Днепра на Херсонщине...
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03.12.2022 21:13 Відповісти
в субботу, 3 декабря, бойцы добровольческого отряда аэроразведки "Карлсон" в субботу, 3 декабря, бойцы добровольческого отряда аэроразведки "Карлсон" https://www.facebook.com/carlson.aero/videos/683270353205101/ https://www.facebook.com/carlson.aero/videos/683270353205101/
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03.12.2022 21:17 Відповісти
https://www.facebook.com/carlson.aero/videos/683270353205101/
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03.12.2022 21:19 Відповісти
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03.12.2022 23:48 Відповісти
Кожному, хто прцює на перемогу України, наша дяка! Дякую, пане Порошенко!
Слава Україні!
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03.12.2022 21:21 Відповісти
вот вам, кто на что способен: Зеленский приехал в Херсон "поторговать лицом" перед телекамерами, а Порошенко с реальной помощью, так необходимой людям.
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03.12.2022 21:27 Відповісти
вам не стыдно такое писать? или вы на службе у Подляка, и это входит в ваши обязанности? что мешало Зеленскому договариваться о поставках оружия ДО широкомасштабного вторжения российских войск?! пиар на дорогах, где раскрадывались миллиарды бюджетных средств и выводились в офшоры Зеленского. кто назначил столько предателей во власть, что они уже выпадают со всех щелей, не Зеленский, нет? все, чем занимается сейчас Зеленский, это то, за что он критиковал предыдущую власть, но только он на порядок хуже и гаже, чем те кто были перед ним, и все что Зеленского ожидает в будущем - трибунал, даже не смотря на те немногочисленные заслуги, которые он с перепугу натворил.
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03.12.2022 22:45 Відповісти
Хороший ник, главное без палива, номер надеюсь не на лбу. Коммент удалили ))). Ну ок. Не стыдно, потому как я всё видел своими глазами что творилось при порохе и многие люди знают как он сел на большинство потомков денег или поставил своих. Где сын сывочолого? хотя бы в тро, но нет уехал и не приедет больше, и другие дети за границей в своих домах, и не нужно тут ляля. А пороха не возьмут в армияю, он депутат - профит. Пороха уже тоже нах шлют как и юльку, это политические трупы. Вы правы, что после войны много чего проявится, начиная от гонтаревой и луценко и заканчивая оборудками при власти. Зеленский понятно, но он много и сдела, как минимум не убежал и это уже большая заслуга, порох бы давно уже был за границей - это факт.
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07.12.2022 18:15 Відповісти
какое жалкое и отчаянное "тро-ло-ло"... похоже, ты такое же ничтожество, как и те за которых ты свою задницу рвешь - кодло-команда Зеленского. говоришь не стыдно? тогда, предоставь ФАКТЫ того о чем ты тут нагло брешешь, или сам знаешь, кто ты. что то мне подсказывает, что твой язык останется глубоко втянут в то место, которое ты так надрываешь за Зелю. сколько прокуроров поменялось, сколько из пальца не сосали, но так и не смогли абсолютно ничего нарыть на Порошенко, эта кучка жалких ЗЕленых мошенников и аферистов. говоришь, "большая заслуга" Бо_не_втіка в том, что он сидел глубоко в бункере, и ждал, когда же наконец придет Путин, и вытащит его подписывать капитуляцию, но, не срослось, и ЗЕле пришлось корчить из себя "патриота". но, ничего, время расставит все по своим местам, и каждый получит по заслугам его.
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07.12.2022 18:46 Відповісти
Любовь с номером, иди лучше задонать на ЗСУ копейку и покажи пример, а войну я видел под Киевом и видел как гибнут люди, сам чуть не погиб, когда строили блокпосты и уходили в Киев, соседи погибли некоторые, много домов на районе уничтожены. Я видел войну из окна своего дома в отличии от тебя бота, ты и дальше отрабатывай копейку ботяра поганый еще и на русском, который и стал причиной вторжения. Вот именно, каждый получит по заслугам, пролилась кровь, а люди ничто так не помнят как пролитую кровь, юлка вот труп политический уже из-за того, что за газ отдала ракеты и т.д.
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07.12.2022 20:04 Відповісти
таке трололо, а особливо перебріхами (яко, наприклад - ) - ознака зеленого ботизму.
Посилай таких за корабльом і в спам.
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08.12.2022 22:03 Відповісти
Ніяк не угомониться! І "піариться" , і "піариться"! Не може зрозуміти, що своїм "піаром робить нерви пацанам з ОПи і українським багатіям, які змушені теж щось робити. Найобразливіше для них, що доводиться витрачати гроші, конкуруючи з Порошенком ще задовго до виборів. Тобто палити власне бабло, призначене для виборів вхолосту.
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03.12.2022 21:36 Відповісти
Зараз буде в рамках боротьби з нарцисизмом перекривати підвіз соляри до генератора і подвоїть кількість сечі в очі з телемарафону.
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03.12.2022 22:00 Відповісти
ТрухінА та Колю Облонського.
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03.12.2022 23:24 Відповісти
А тепер жОПа дЄрьмака пришле до цієї пекарні Колю-Каклєту, який її арештує через "погані санітарні умови"...можливо ?
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03.12.2022 23:23 Відповісти
Нормальний керівник: придбав що треба, приїхав, допоміг. Уявляю які б були в нього можливості на місці президента. Може хоч наступного разу нація не буде собі у ногу стріляти.
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03.12.2022 23:38 Відповісти
Дякуємо , Петру Олексійовичу , за батьківську турботу і безперервну
допомогу нашим військовим і херсонцям 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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04.12.2022 00:02 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/4572 Більше фото - з телеграму Порошенка : "Херсон - вільний. Херсон - український. Але раши$ти ніяк не заспокояться. Продовжують обстрілювати місто з лівого берега. Гатять з артилерії, систем залпового вогню, навіть мінометами долітають сюди. У цих надзвичайно складних умовах - без води, електрики та тепла - ми випікатимемо хліб. Те, чого набільше потребують зараз херсонці і ЗСУ."
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04.12.2022 07:31 Відповісти
 
 