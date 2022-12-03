Херсонські волонтери отримали пекарню і потужний генератор. ВІДЕО+ФОТО

Петро Порошенко у Херсоні зустрівся з місцевими активістами ГО "Справа Громад". Під час окупації українські патріоти не тільки допомагали містянам, а й донатили на ЗСУ – розповідає Оксана Погомій.

Порошенко оглянув приміщення, де вже встановлюють обладнання для пекарні. Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" купили для херсонців дві печі для випікання хліба, необхідне обладнання та потужний генератор, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Зараз виробництво треба забезпечити якісною водою, з якою у Херсоні великі проблеми. Тож тут оперативно зроблять свердловину і встановлять систему очищення води – пояснює п’ятий Президент. Пекарню планують запустити вже за тиждень, кажуть волонтери. Половина хліба призначена для підрозділів ЗСУ, друга половина буде безкоштовно роздавалися херсонцям.

"Ми зараз побачили прив’язку, розташування. Я прийняв рішення, що ми привеземо обладнання і зробимо свердловину. Ми поставимо систему хімводоочистки так само, як ми робили в Миколаєві. Генератор потужний – його вистачить на насоси, роботу хімводоочистки і забезпечення потужності для роботи пекарні", – говорить Порошенко.

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"Я сподіваюся, ми зможемо організувати, щоб пекарня працювала цілодобово. Половина йтиме на забезпечення мешканців Херсона свіжим хлібом, бо зараз найближча точка, звідки в Херсон привозиться хліб – це десь в районі Миколаєва", – пояснює Петро Порошенко.

У пекарню також передадуть кілька тонн борошна, цукор та дріжджі.

Оксана Погомій подякувала "Справі Громад" та Петру Порошенку за підтримку херсонців. "Ми всі очікували нашого звільненя. Зараз теж важко: нас звільнили, але місто стало фронтовим. Ви нам не просто плече підставили. Бо весь бізнес практично виїхав з Херсона, і те, що тут буде пекарня – це дуже круто. Тим паче, що хліб буде зараз безкоштовним для людей. Це дуже важливо", – говорить активістка.

"Менш ніж три тижні тому тут була русня. І лише зусиллями українців, зусиллями ЗСУ їх викинули. Але вони не заспокоїлися – підірвали всі об’єкти критичноі інфраструктури, енергозабезпечення, водозабезпечення. Підірвали котельні, які дають тепло. І зараз продовжують обстріли Херсона з лівого берега артилерією, системами залпового вогню і навіть мінометами долітають сюди. Який вихід з цього? Треба йти далі по лівому берегу, продовжувати контрнаступ. Допомагати ЗСУ. І не зупинятися на межах Херсонської області", – пояснює Порошенко.

Оксана Погомій додає: "в мене є ще одна мрія. Я хочу, щоб у нас в місті був такий український духовний культурний центр, як був у Маріуполі. Я була якраз минулим літом, і він тут буде. Ми все зробимо для цього".

"Домовились. Подивіться, наскільки Оксана і вся команда переповнена фантастичною, позитивною енергетикою. Таких людей ніхто не зупинить", – переконаний Петро Порошенко.