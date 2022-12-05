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У лікарні окупованої Луганщини доставлено 300 поранених росіян, - Генштаб

рф,армія,найманці

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо кількості поранених російських окупантів 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Відомо, що лікувальні заклади міста Донецьк переповнені пораненими військовослужбовцями противника. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають. В Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6558) втрати (4395)


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Всі поранені кацапи склро мають здохнути , бо ми їх сюди не кликали 😡
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05.12.2022 01:38 Відповісти
А в Петербурзі - https://t.me/fontankaspb/32891 вуличні бої .
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05.12.2022 01:45 Відповісти
не ті бої, і не та тема новини
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05.12.2022 09:05 Відповісти
надіюсь що більшість з них вже купила квиток на концерт кабздона !!!
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05.12.2022 05:20 Відповісти
очень жаль, что ублюдков довезли до больницы... надеюсь в ней они и подохнут...
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05.12.2022 05:41 Відповісти
Нехай вони усі здохнуть
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05.12.2022 06:37 Відповісти
везіть у расєю. наглядне пособіє оставшимся буде
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05.12.2022 09:03 Відповісти
 
 