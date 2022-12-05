РФ планує перекинути із Сирії в Україну "стратегічне озброєння", - ЗМІ

Росія має плани перекинути з Сирії до України частину "стратегічних озброєнь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsru.co.il.

Як пише видання, між Ізраїлем та Росією відбулися переговори, на яких Москва попередила Єрусалим про свої наміри перекинути частину озброєння в Україну і попросила "не заважати і не втручатися в процес".

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