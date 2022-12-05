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РФ планує перекинути із Сирії в Україну "стратегічне озброєння", - ЗМІ
Росія має плани перекинути з Сирії до України частину "стратегічних озброєнь".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsru.co.il.
Як пише видання, між Ізраїлем та Росією відбулися переговори, на яких Москва попередила Єрусалим про свої наміри перекинути частину озброєння в Україну і попросила "не заважати і не втручатися в процес".
Топ коментарі
+11 Яр Холодний
показати весь коментар05.12.2022 07:06
+11 Анатолий К #427424
показати весь коментар05.12.2022 07:55
+7 Олександр Гуменюк #412850
показати весь коментар05.12.2022 07:49
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Ердоган може й не пустити, бо тоді і Україна може наполягати на перекиданні зброї від Заходу через Босфор, а це буде для московитів як червона ганчірка для бика... А оскільки ботоксне в повному неадекваті, то можуть вдарити по цивільних кораблях в Чорному морі. Туреччині таке не треба. Хоча хто знає, що в головах цих "друзів"...