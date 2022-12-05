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РФ планує перекинути із Сирії в Україну "стратегічне озброєння", - ЗМІ

рф,росія,окупанти,сирія

Росія має плани перекинути з Сирії до України частину "стратегічних озброєнь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsru.co.il.

Як пише видання, між Ізраїлем та Росією відбулися переговори, на яких Москва попередила Єрусалим про свої наміри перекинути частину озброєння в Україну і попросила "не заважати і не втручатися в процес".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На навчання до Росії приїхали близько тисячі найманців з Сирії, половина вже відправлена до України, - Middle East Eye

Автор: 

росія (65114) Сирія (1858)


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Топ коментарі
+11
Я так розумію - кацапи вирішили свої ракетні комплекси вивести з Сирії (вони там стоять без толку) і перекинуть в Україну (бо там втрати великі) І попросили ізраїльтян, щоб вони не "шваркнули випадково", ці комплекси, під час маршу чи завантаження в порту (прийнявши за терористичні)
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05.12.2022 07:06
+11
Таким чином Україна звільняє весь світ від терористичної орди, яка всі свої війська для вбивств направляє в Україну.
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05.12.2022 07:55
+7
Єдина надія на сухогруз Ашота в Фосфор..
..
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05.12.2022 07:49
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Я так розумію - кацапи вирішили свої ракетні комплекси вивести з Сирії (вони там стоять без толку) і перекинуть в Україну (бо там втрати великі) І попросили ізраїльтян, щоб вони не "шваркнули випадково", ці комплекси, під час маршу чи завантаження в порту (прийнявши за терористичні)
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05.12.2022 07:06 Відповісти
Єдина надія на сухогруз Ашота в Фосфор..
..
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05.12.2022 07:49 Відповісти
Знаем, знаем, кувалду привезут.
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05.12.2022 07:06 Відповісти
У жовтні газета The New York Times повідомила, що Росія скорочує свої сили в Сирії на тлі обмежень поставок у своїй триваючій війні в Україні, включаючи виведення системи ППО С-300, яка була основною загрозою для операцій ізраїльських ВПС в країні.
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05.12.2022 07:15 Відповісти
Израиль с радостью согласился.
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05.12.2022 07:47 Відповісти
Коли росія вийде з сирії там запанує порядок і мир, ось надіюсь весь світ побаче як добре жити без росії
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05.12.2022 07:52 Відповісти
мир та порядок там ніколи не запанує, з паРашою, чи без. Сирія, за великим рахунком, це той же Іран: купа тупих неосвічених сектантів ісламітів-фанатиків. слова *****, про весь світ в труху, а ми всі в рай, там не слова, а образ життя.
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05.12.2022 08:47 Відповісти
ніякої сирії не буде. Як і не було.
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05.12.2022 09:34 Відповісти
А шо було?
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05.12.2022 11:34 Відповісти
Таким чином Україна звільняє весь світ від терористичної орди, яка всі свої війська для вбивств направляє в Україну.
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05.12.2022 07:55 Відповісти
Через Босфор?
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05.12.2022 08:44 Відповісти
А Израиль и рад стараться
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05.12.2022 09:12 Відповісти
Яке стратегічне озброєння? Привезуть на фарш чергових потних бабуїнів-союзників, які після першого обстрілу розбігуться, бо звикли тільки з цивільними воювати і на камери голови відрізати?
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05.12.2022 09:17 Відповісти
Через Туреччину (Босфор) чи Іран (по Каспію)?
Ердоган може й не пустити, бо тоді і Україна може наполягати на перекиданні зброї від Заходу через Босфор, а це буде для московитів як червона ганчірка для бика... А оскільки ботоксне в повному неадекваті, то можуть вдарити по цивільних кораблях в Чорному морі. Туреччині таке не треба. Хоча хто знає, що в головах цих "друзів"...
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05.12.2022 09:34 Відповісти
Подивившись на список багатіїв московії стає зрозуміло що одна .......... є продовженням ......... Дійові особи одного роду-племені. Хуцпа і гешефт.
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05.12.2022 10:37 Відповісти
 
 