РФ планирует перебросить из Сирии в Украину "стратегическое вооружение", - СМИ
У России есть планы перебросить из Сирии в Украину часть "стратегических вооружений".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.co.il.
Как пишет издание, между Израилем и Россией состоялись переговоры, на которых Москва предупредила Иерусалим о своих намерениях перебросить часть вооружения в Украину и попросила "не мешать и не вмешиваться в процесс".
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Ердоган може й не пустити, бо тоді і Україна може наполягати на перекиданні зброї від Заходу через Босфор, а це буде для московитів як червона ганчірка для бика... А оскільки ботоксне в повному неадекваті, то можуть вдарити по цивільних кораблях в Чорному морі. Туреччині таке не треба. Хоча хто знає, що в головах цих "друзів"...