РФ планирует перебросить из Сирии в Украину "стратегическое вооружение", - СМИ

У России есть планы перебросить из Сирии в Украину часть "стратегических вооружений".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.co.il.

Как пишет издание, между Израилем и Россией состоялись переговоры, на которых Москва предупредила Иерусалим о своих намерениях перебросить часть вооружения в Украину и попросила "не мешать и не вмешиваться в процесс".

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