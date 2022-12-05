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РФ планирует перебросить из Сирии в Украину "стратегическое вооружение", - СМИ

рф,росія,окупанти,сирія

У России есть планы перебросить из Сирии в Украину часть "стратегических вооружений".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.co.il.

Как пишет издание, между Израилем и Россией состоялись переговоры, на которых Москва предупредила Иерусалим о своих намерениях перебросить часть вооружения в Украину и попросила "не мешать и не вмешиваться в процесс".

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россия (95381) Сирия (3144)


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Топ комментарии
+11
Я так розумію - кацапи вирішили свої ракетні комплекси вивести з Сирії (вони там стоять без толку) і перекинуть в Україну (бо там втрати великі) І попросили ізраїльтян, щоб вони не "шваркнули випадково", ці комплекси, під час маршу чи завантаження в порту (прийнявши за терористичні)
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05.12.2022 07:06
+11
Таким чином Україна звільняє весь світ від терористичної орди, яка всі свої війська для вбивств направляє в Україну.
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05.12.2022 07:55
+7
Єдина надія на сухогруз Ашота в Фосфор..
..
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05.12.2022 07:49
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Я так розумію - кацапи вирішили свої ракетні комплекси вивести з Сирії (вони там стоять без толку) і перекинуть в Україну (бо там втрати великі) І попросили ізраїльтян, щоб вони не "шваркнули випадково", ці комплекси, під час маршу чи завантаження в порту (прийнявши за терористичні)
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05.12.2022 07:06 Ответить
Єдина надія на сухогруз Ашота в Фосфор..
..
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05.12.2022 07:49 Ответить
Знаем, знаем, кувалду привезут.
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05.12.2022 07:06 Ответить
У жовтні газета The New York Times повідомила, що Росія скорочує свої сили в Сирії на тлі обмежень поставок у своїй триваючій війні в Україні, включаючи виведення системи ППО С-300, яка була основною загрозою для операцій ізраїльських ВПС в країні.
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05.12.2022 07:15 Ответить
Израиль с радостью согласился.
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05.12.2022 07:47 Ответить
Коли росія вийде з сирії там запанує порядок і мир, ось надіюсь весь світ побаче як добре жити без росії
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05.12.2022 07:52 Ответить
мир та порядок там ніколи не запанує, з паРашою, чи без. Сирія, за великим рахунком, це той же Іран: купа тупих неосвічених сектантів ісламітів-фанатиків. слова *****, про весь світ в труху, а ми всі в рай, там не слова, а образ життя.
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05.12.2022 08:47 Ответить
ніякої сирії не буде. Як і не було.
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05.12.2022 09:34 Ответить
А шо було?
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05.12.2022 11:34 Ответить
Таким чином Україна звільняє весь світ від терористичної орди, яка всі свої війська для вбивств направляє в Україну.
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05.12.2022 07:55 Ответить
Через Босфор?
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05.12.2022 08:44 Ответить
А Израиль и рад стараться
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05.12.2022 09:12 Ответить
Яке стратегічне озброєння? Привезуть на фарш чергових потних бабуїнів-союзників, які після першого обстрілу розбігуться, бо звикли тільки з цивільними воювати і на камери голови відрізати?
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05.12.2022 09:17 Ответить
Через Туреччину (Босфор) чи Іран (по Каспію)?
Ердоган може й не пустити, бо тоді і Україна може наполягати на перекиданні зброї від Заходу через Босфор, а це буде для московитів як червона ганчірка для бика... А оскільки ботоксне в повному неадекваті, то можуть вдарити по цивільних кораблях в Чорному морі. Туреччині таке не треба. Хоча хто знає, що в головах цих "друзів"...
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05.12.2022 09:34 Ответить
Подивившись на список багатіїв московії стає зрозуміло що одна .......... є продовженням ......... Дійові особи одного роду-племені. Хуцпа і гешефт.
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05.12.2022 10:37 Ответить
 
 