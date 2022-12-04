Россия поднимает в Польше новую кампанию дезинформации об Украине, - разведка
В последние дни в Польше активизировалась информационная кампания, цель которой – вызвать у поляков нежелание помогать Украине.
Об этом заявил представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарын, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
По словам Жарына, основной пропагандистский посыл кампании сосредоточен на тезисе, что украинцы якобы представляют угрозу для польского общества. Выявлены попытки распространять ложь об украинцах и их пребывании в Польше, а также манипулирование обстоятельствами различных событий.
Спецслужбы Польши считают, что приоритетной задачей Кремля является прекращение помощи, направленной Западом Украине.
Топ комментарии
+21 Andy S #414870
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+15 Алекс Мышкевич
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+11 Олег Кущ #518923
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Вибори трампа та вплив на ці вибори інформаційних технологій московіі не викликають сумніву!!
Події в Польщі це теж підтверджують‼️‼️‼️💯💯💯
Это всьо равно, что дезинформировать поляков про Болека и Лёлека
+ 100 !
я в мацкві та рашці загалом останній раз був років 30 тому.
натомість у Польщі разів із 10-ть - і по справах, і як турист.
колеги то взагалі весь час там товчуться, деякі викладали у польських вузах.
так само і польскі колеги - весь час із ними працюємо в Україні.
а як виглядають кацапи із московії, то вже майже забув
сподіваюсь вже ніколи жодного не бачити !
Иван Тургенев «Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.)
Історик Жуль Мішле, вважав брехливість національною рисою росіян:«Росіянин - це брехня. Брехня - в громаді, фальшивій громаді […] брехлива з брехливих, найвища брехня, яка увінчує всі брехні. Крещендо брехні, хитрощів та ілюзій».
) «Русский народ нам нужен лишь как навоз истории... Россия наш враг. Она населена злыми бесхвостыми обезьянами, которых почему-то называют людьми... Нет ничего бездарней и лицемерней, чем русский мужик». Лев Давидович Бронштейн (Троцкий), (1879 - 1940).
В 2014 году Дмитрий Быков написал
стихотворение «Доказательное».
Есть там такие честные, хотя и грустные слова:
«…Предо мной чумное лежит пространство,
беспросветно, обло, стозевно, зло,
непристойно, мстительно и пристрастн
и зловонной тиною заросло.
Голосит, бормочет, болит, недужит,
поливает «Градом», лелеет «Бук»,
никому не верит, ни с кем не дружит,
ни за что сажает, не помнит букв.
Тут Христос бессилен, а свят Иуда,
кровянист закат, упразднен рассвет.
Я не знаю, что это и откуда.
Доказательств, что это Россия, нет».
Их не покупали, два этих друга действуют исходя из своих принципов.
Макрон типичный европейский левонастроенный дурачок, главное для которого - лишь бы было перестали драться и стало тихо. А кто на кого напал, кто агрессор и кто жертва из Парижа видно плохо(точнее, видеть не хотят).
У Эрдогана другая музыка. Для него без разницы кто в этой войне победит, при любом исходе Турцию он видит главным выгодополучателем. От берега Черного моря через Кавказ до берега Каспия и восточнее, отовсюду, откуда уйдет россия, придет Турция. Сейчас Эрдоган закладывает политическую линию Турции до конца 21-го века
Після аварії корабля в одному човні врятувалися рускій Ваня і польський Янек. Спіймали рибу та Ваня каже. - Сейчас поделим по братски - - Nie po bratskі, lepiej podzielić po równo
Річ Посполита 2 - конфедеративна держава наших народів забезпечить безпеку
"- Я русский!
- ага, только глаз почему-то усский"
і їм за це нікуя не було...
от пішла реакція в польщі
далі піде германія, і вся європа
а чому???
а тому що дуже лояльні до цих підарасів
так само як не карають наших, акуєвших, які поїхали від війни а опиняються в ресторанах та манік,юрних
чмодан вокзал
що иітингуючим оркам
що акуєвшим нашим
і так буде справедливо
Особливо це стосується Німеччини, де велика діаспора касабів.
"РУССКИЕ ЦАРИ 1547-1917" стр.423. Издательство "ФЕНИКС", Ростов-на Дону, 1997 г.
Бабійчук Марко, ополченець (цивільний)
Баліга Іван, ополченець (цивільний)
Баль Іван, ополченець (цивільний)
Баран Іван, сержант
Білавський Павло, ополченець (цивільний)
Божула Іван, ополченець (цивільний)
Божула Михайло, ополченець (цивільний)
Будрін Владислав, ополченець (цивільний)
Ванюк Михайло, ополченець (цивільний)
Вінницький Володимир, підхорунжий
Гавриш Станіслав, ополченець (цивільний)
Галка Роман, ополченець (цивільний)
Говзан Володимир, ополченець (цивільний)
Жабай Роман, сержант
Журко Михайло-Миколай, ополченець (цивільний)
Закалюк Іван, ополченець (цивільний)
Замрій Петро, ополченець (цивільний)
Заругевич Константин, унтер-офіцер
Квірц Мар'ян, ополченець (цивільний)
Козак Мечислав, ополченець (цивільний)
Козловський Мар'ян, ополченець (цивільний)
Копша Владислав, ополченець (цивільний)
Корбут Мар'ян, ополченець (цивільний)
Кравчук Іван, ополченець (цивільний)
Лихва Іван, ополченець (цивільний)
Лукасевич Роман, унтер-офіцер
Марко Іван, ополченець (цивільний)
Матвій Йосип, ополченець (цивільний)
Муха Владислав, ополченець (цивільний)
Патріка Антон, ополченець (цивільний)
Платуквіч Мар'ян, ополченець (цивільний)
Поклад Михайло, ополченець (цивільний)
Процько Іван, ополченець (цивільний)
П'юревич Мирон, ополченець (цивільний)
Романишин Франко, ополченець (цивільний)
Рута Антон, ополченець (цивільний)
Скрипка Казимир, ополченець (цивільний)
Стадкевич Михайло, ополченець (цивільний)
Стефанський Роман, ополченець (цивільний)
Ткачук Петро, ополченець (цивільний)
Шостак Віктор, унтер-офіцер
Шпакович Антон, ополченець (цивільний)
Кремль изучили, выучили его ходы и дерут во все дыры. Просто бесполезно пуйло сливает всю свою агентуру и в ход идут уже последние агенты влияния и "чмобики" )))
Тому, при бажанні з пропагандою можна покінчити буквально одним розчерком пера.