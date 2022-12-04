Россия поднимает в Польше новую кампанию дезинформации об Украине, - разведка

В последние дни в Польше активизировалась информационная кампания, цель которой – вызвать у поляков нежелание помогать Украине.

Об этом заявил представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарын, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

По словам Жарына, основной пропагандистский посыл кампании сосредоточен на тезисе, что украинцы якобы представляют угрозу для польского общества. Выявлены попытки распространять ложь об украинцах и их пребывании в Польше, а также манипулирование обстоятельствами различных событий.

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Спецслужбы Польши считают, что приоритетной задачей Кремля является прекращение помощи, направленной Западом Украине.