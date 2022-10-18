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Роспропаганда придумала новое фейковое оправдание войны: "Украина собиралась сбросить суррогатную бомбу на Ростов". ВИДЕО

Российские пропагандисты придумали новую фантастическую причину нападения России на Украину.

Соответствующее заявление на пропагандистском российском телевидении сделал российский наманец так называемый полковник "ДНР" Юрий Гагарин, передает Цензор.НЕТ.

"Украина собиралась сбросить суррогатную бомбу на Ростов, и именно поэтому началась специальная операция", – заявил российский наемник.

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Автор: 

дезинформация (343) пропаганда (3675) россия (95526)


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Топ комментарии
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18.10.2022 19:41
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18.10.2022 19:50
+35
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18.10.2022 19:43
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Грязная бомба, и разваленный Мариуполь. Лохи схавают.
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18.10.2022 20:58 Ответить
"Животниє, плять"

І діти слухають цих ***донів з самого мальства.
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18.10.2022 21:04 Ответить
А чого Ростов а не Вороніж? І що таке суррогатна бомба?
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18.10.2022 21:15 Ответить
бутиль динатурата
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18.10.2022 21:55 Ответить
Та куй з тою сурогатною « бомбою», головне, що вона вставляє, як натуральні наркотичні засоби.
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18.10.2022 21:18 Ответить
ага скоро кинем... вот тіки гімна побільше наберем і скинем..
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18.10.2022 21:18 Ответить
Дебильне створіння, як вони всі в цій клятий параши. Та ти кобили що позаду разом зі своїми дітьми дегенератами. Кончена країна . Слава Україні, Польщі, США, Канади, Великий Британії та їншим країнам за підтримку. Смерть москві та москалям !!!!!
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18.10.2022 21:21 Ответить
Як люди з навіть з незакінченою середньою освітою можуть спокійно слухати таку маячню? ...
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18.10.2022 21:34 Ответить
Суррогатная це тіпу схожа на ядерну бомба, але в момент касання до землі з неї вискакує стриптизерша?
Хто кацапів звільнив від розуму.
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18.10.2022 21:35 Ответить
У Гагаріна цього ноги є? Якось він половинчасто виглядає
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18.10.2022 21:57 Ответить
... А ещё,- заразить всё население РФ тропическим триппером, через птиц из спецлабораторий
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18.10.2022 22:02 Ответить
а шо це таке? сурогата бімба?
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18.10.2022 22:18 Ответить
Может это его баба)
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19.10.2022 13:54 Ответить
суррогатна - це значить неповноцінний замінник, якщо це неповноцінна баба, то до чого тут бімба
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19.10.2022 19:39 Ответить
Завтра в семь часов совершится странное явление: земля сядет на луну.
(Н. В. Гоголь, "Записки сумасшедшего")
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18.10.2022 22:21 Ответить
Перше питання: нафіга нам це було робити?
Друге питання: а що заважає це зробити зараз?
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18.10.2022 22:32 Ответить
ну то є правда!тільки то було у 14му і мокшани самі ту бомбу вивезли!назва бомби-"овоч-1"
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18.10.2022 22:32 Ответить
Суррогатная бомба - очень сексуальная женщина, рожающая детей на заказ.
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19.10.2022 12:53 Ответить
Суррогатная бомба была сброшена в виде ***** на россию еще 7 мая 2000 г. когда оно вступило в должность президента.
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19.10.2022 13:59 Ответить
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