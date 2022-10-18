Роспропаганда придумала новое фейковое оправдание войны: "Украина собиралась сбросить суррогатную бомбу на Ростов". ВИДЕО

Российские пропагандисты придумали новую фантастическую причину нападения России на Украину.

Соответствующее заявление на пропагандистском российском телевидении сделал российский наманец так называемый полковник "ДНР" Юрий Гагарин, передает Цензор.НЕТ.

"Украина собиралась сбросить суррогатную бомбу на Ростов, и именно поэтому началась специальная операция", – заявил российский наемник.

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