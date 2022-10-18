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Роспропаганда вигадала нове фейкове виправдання війни: "Украина собиралась сбросить суррогатную бомбу на Ростов". ВIДЕО

Російські пропагандисти вигадали нову фантастичну причину нападу Росії на Україну.

Відповідну заяву на пропагандистському російському телебачені зробив російський наманець так званий "полковник "ДНР" Юрій Гагарін, передає Цензор.НЕТ.

"Украина собиралась сбросить суррогатную бомбу на Ростов, и именно поэтому началась специальная операция", - заявив російський найманець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боротьба з "колективним Заходом", "українці - вороги" та ядерні погрози: Огляд наративів роспропаганди

Автор: 

дезінформація (342) пропаганда (2801) росія (65162)


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Топ коментарі
+52
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18.10.2022 19:41
+36
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18.10.2022 19:50
+35
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18.10.2022 19:43
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Грязная бомба, и разваленный Мариуполь. Лохи схавают.
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18.10.2022 20:58 Відповісти
"Животниє, плять"

І діти слухають цих ***донів з самого мальства.
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18.10.2022 21:04 Відповісти
А чого Ростов а не Вороніж? І що таке суррогатна бомба?
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18.10.2022 21:15 Відповісти
бутиль динатурата
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18.10.2022 21:55 Відповісти
Та куй з тою сурогатною « бомбою», головне, що вона вставляє, як натуральні наркотичні засоби.
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18.10.2022 21:18 Відповісти
ага скоро кинем... вот тіки гімна побільше наберем і скинем..
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18.10.2022 21:18 Відповісти
Дебильне створіння, як вони всі в цій клятий параши. Та ти кобили що позаду разом зі своїми дітьми дегенератами. Кончена країна . Слава Україні, Польщі, США, Канади, Великий Британії та їншим країнам за підтримку. Смерть москві та москалям !!!!!
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18.10.2022 21:21 Відповісти
Як люди з навіть з незакінченою середньою освітою можуть спокійно слухати таку маячню? ...
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18.10.2022 21:34 Відповісти
Суррогатная це тіпу схожа на ядерну бомба, але в момент касання до землі з неї вискакує стриптизерша?
Хто кацапів звільнив від розуму.
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18.10.2022 21:35 Відповісти
У Гагаріна цього ноги є? Якось він половинчасто виглядає
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18.10.2022 21:57 Відповісти
... А ещё,- заразить всё население РФ тропическим триппером, через птиц из спецлабораторий
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18.10.2022 22:02 Відповісти
а шо це таке? сурогата бімба?
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18.10.2022 22:18 Відповісти
Может это его баба)
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19.10.2022 13:54 Відповісти
суррогатна - це значить неповноцінний замінник, якщо це неповноцінна баба, то до чого тут бімба
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19.10.2022 19:39 Відповісти
Завтра в семь часов совершится странное явление: земля сядет на луну.
(Н. В. Гоголь, "Записки сумасшедшего")
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18.10.2022 22:21 Відповісти
Перше питання: нафіга нам це було робити?
Друге питання: а що заважає це зробити зараз?
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18.10.2022 22:32 Відповісти
ну то є правда!тільки то було у 14му і мокшани самі ту бомбу вивезли!назва бомби-"овоч-1"
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18.10.2022 22:32 Відповісти
Суррогатная бомба - очень сексуальная женщина, рожающая детей на заказ.
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19.10.2022 12:53 Відповісти
Суррогатная бомба была сброшена в виде ***** на россию еще 7 мая 2000 г. когда оно вступило в должность президента.
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19.10.2022 13:59 Відповісти
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