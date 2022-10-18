Роспропаганда вигадала нове фейкове виправдання війни: "Украина собиралась сбросить суррогатную бомбу на Ростов". ВIДЕО
Російські пропагандисти вигадали нову фантастичну причину нападу Росії на Україну.
Відповідну заяву на пропагандистському російському телебачені зробив російський наманець так званий "полковник "ДНР" Юрій Гагарін, передає Цензор.НЕТ.
"Украина собиралась сбросить суррогатную бомбу на Ростов, и именно поэтому началась специальная операция", - заявив російський найманець.
Топ коментарі
+52 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.10.2022 19:41
+36 neverlok lok
показати весь коментар18.10.2022 19:50
+35 Злий Грицько
показати весь коментар18.10.2022 19:43
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І діти слухають цих ***донів з самого мальства.
Хто кацапів звільнив від розуму.
(Н. В. Гоголь, "Записки сумасшедшего")
Друге питання: а що заважає це зробити зараз?