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Росія піднімає у Польщі нову кампанію дезінформації про Україну, - розвідка

станіслав,жарин

Останніми днями у Польщі активізувалася інформаційна кампанія, мета якої – викликати у поляків небажання допомагати Україні.

 Про це заявив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Жарина, основне пропагандистське посилання кампанії зосереджено на тезі, що українці нібито становлять загрозу для польського суспільства. Виявлено спроби поширювати брехню про українців та їхнє перебування у Польщі, а також маніпулювання обставинами різних подій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Facebook викрив масштабну мережу дезінформації РФ, яка маскувалась під відомі західні видання

Спецслужби Польщі вважають, що пріоритетним завданням Кремля є припинення допомоги, яку Захід спрямовує Україні.

Автор: 

дезінформація (342) Польща (8496) росія (65114)


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Топ коментарі
+21
Поляки ненавидят русню так же, как и мы, слишком много горя русско-имперские фашисты принесли им в свое время. Помогая нам, они по сути помогают себе и защищают свои границы. Поэтому никакая русско-фашистская пропаганда не изменит их отношения к украинским женщинам и детям, которых приютило польское правительство.
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04.12.2022 21:31
+15
Балти, поляки та українці самі люті народи, які ненавидять русню.

Річ Посполита 2 - конфедеративна держава наших народів забезпечить безпеку
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04.12.2022 21:55
+11
Это всьо равно, что дезинформировать поляков про Болека и Лёлека
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04.12.2022 21:20
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на что єти клоуны тупорылые которые даже норм фейк склепать надеяться непонятно)
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04.12.2022 21:11 Відповісти
На ********* есссно...коих 85% в скрепной
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04.12.2022 21:14 Відповісти
Система фейсбука та протиправневикористання особистих даних московітами в дії !!

Вибори трампа та вплив на ці вибори інформаційних технологій московіі не викликають сумніву!!
Події в Польщі це теж підтверджують‼️‼️‼️💯💯💯
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04.12.2022 21:14 Відповісти
Это всьо равно, что дезинформировать поляков про Болека и Лёлека
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04.12.2022 21:20 Відповісти
украинцы якобы представляют угрозу для польского общества....
Это всьо равно, что дезинформировать поляков про Болека и Лёлека

+ 100 !
я в мацкві та рашці загалом останній раз був років 30 тому.
натомість у Польщі разів із 10-ть - і по справах, і як турист.
колеги то взагалі весь час там товчуться, деякі викладали у польських вузах.
так само і польскі колеги - весь час із ними працюємо в Україні.
а як виглядають кацапи із московії, то вже майже забув
сподіваюсь вже ніколи жодного не бачити !
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04.12.2022 21:51 Відповісти
Н.В.Гоголь Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости, он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает."

Иван Тургенев «Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.)

Історик Жуль Мішле, вважав брехливість національною рисою росіян:«Росіянин - це брехня. Брехня - в громаді, фальшивій громаді […] брехлива з брехливих, найвища брехня, яка увінчує всі брехні. Крещендо брехні, хитрощів та ілюзій».

) «Русский народ нам нужен лишь как навоз истории... Россия наш враг. Она населена злыми бесхвостыми обезьянами, которых почему-то называют людьми... Нет ничего бездарней и лицемерней, чем русский мужик». Лев Давидович Бронштейн (Троцкий), (1879 - 1940).

В 2014 году Дмитрий Быков написал

стихотворение «Доказательное».

Есть там такие честные, хотя и грустные слова:

«…Предо мной чумное лежит пространство,
беспросветно, обло, стозевно, зло,
непристойно, мстительно и пристрастн
и зловонной тиною заросло.

Голосит, бормочет, болит, недужит,
поливает «Градом», лелеет «Бук»,
никому не верит, ни с кем не дружит,
ни за что сажает, не помнит букв.

Тут Христос бессилен, а свят Иуда,
кровянист закат, упразднен рассвет.
Я не знаю, что это и откуда.
Доказательств, что это Россия, нет».
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04.12.2022 21:21 Відповісти
Зачем им Польша, когда они купили целого Эрдогана и целого Макрона? Упомянул бы о покупке ими целого трампа, да трамп отсосал писюн на выборах.
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04.12.2022 21:22 Відповісти
Вы не правы, если думаете, что они "купили" Эрдогана и Макрона.
Их не покупали, два этих друга действуют исходя из своих принципов.
Макрон типичный европейский левонастроенный дурачок, главное для которого - лишь бы было перестали драться и стало тихо. А кто на кого напал, кто агрессор и кто жертва из Парижа видно плохо(точнее, видеть не хотят).
У Эрдогана другая музыка. Для него без разницы кто в этой войне победит, при любом исходе Турцию он видит главным выгодополучателем. От берега Черного моря через Кавказ до берега Каспия и восточнее, отовсюду, откуда уйдет россия, придет Турция. Сейчас Эрдоган закладывает политическую линию Турции до конца 21-го века
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04.12.2022 21:36 Відповісти
Те страны (Турция, Франция, Австрия и отчасти Германия), которые призывали к "миру" с мокшанским упырем больше всего и пострадают потом от кремлеского карлика-тирана (закономерность истории, которую мало кто по-настоящему изучает и делает аналитические выводы)! Пока не понимаю какая кара постигнет Венгрию, но знаю только, что венгры ментально и генетически (в основном) не европейцы, а азиаты их членство в ЕС чисто геогрфическое и формальное, а не принципиальное и мировоззренческое!
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04.12.2022 21:43 Відповісти
Поляки ненавидят русню так же, как и мы, слишком много горя русско-имперские фашисты принесли им в свое время. Помогая нам, они по сути помогают себе и защищают свои границы. Поэтому никакая русско-фашистская пропаганда не изменит их отношения к украинским женщинам и детям, которых приютило польское правительство.
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04.12.2022 21:31 Відповісти
Так і є. Русню вони ненавидять ще з часів 2 Світової війни. А пам'ять в них хороша.
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04.12.2022 21:40 Відповісти
Пардон май френч, але своя думка про росію у Польщі та поляків склалася не під час Другої Світової у середині 20-го століття, а в останній чверті 18-го століття за трьох розділів Польщі та придушення варшавського повстання Суворовим. І як воно склалося тоді, так 250 років не змінюється, незважаючи на СЭВ, Варшавський договір та інші соціалістичні заморочки. Анекдот навіть згадався.
Після аварії корабля в одному човні врятувалися рускій Ваня і польський Янек. Спіймали рибу та Ваня каже. - Сейчас поделим по братски - - Nie po bratskі, lepiej podzielić po równo
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04.12.2022 21:55 Відповісти
Балти, поляки та українці самі люті народи, які ненавидять русню.

Річ Посполита 2 - конфедеративна держава наших народів забезпечить безпеку
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04.12.2022 21:55 Відповісти
Польско-Литовско-Украинская конфедерация - это лучшее, что может случиться с Украиной в ближайшие лет 20, помимо вступления в НАТО. Даже вступление в ЕС менее приоритетно, чем конфедерация с Польшей и Литвой.
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05.12.2022 07:16 Відповісти
поляки знають правду, яка найбільше бісить путіна і кацапських націонаістів: "Україна - справжня Русь, а РФ - Московія"
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05.12.2022 02:23 Відповісти
відповідно, справжні брати-слов'яни для нас поляки, а не московити
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05.12.2022 02:34 Відповісти
як в тому анекдоті:

"- Я русский!

- ага, только глаз почему-то усский"
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05.12.2022 02:37 Відповісти
Русские - это все те, кто подчинялся русичам, то есть князьям древней Киевской Руси. Их спрашивали: "Вы чьих будете?" И они отвечали: "Мы Великого князя Киевского всеи Руси будем, руськие мы".
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05.12.2022 07:10 Відповісти
А племен были десятки, очень много неславянских на территории нынешней рф, подчинявшихся Киевскому князю и называвших себя поэтому "руськими". Вот и вся правда об истории т.н. "русских".
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05.12.2022 07:12 Відповісти
Та да. Знову Львів польське місто, бла бла бла
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04.12.2022 21:38 Відповісти
Кацапи рулять у Польщі? Значить поляки такі самі ліберальні лошари, як і українці.
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04.12.2022 21:42 Відповісти
пам,ятаєте колони орків на машинах з прапорами оркостану в германії???
і їм за це нікуя не було...
от пішла реакція в польщі
далі піде германія, і вся європа
а чому???
а тому що дуже лояльні до цих підарасів
так само як не карають наших, акуєвших, які поїхали від війни а опиняються в ресторанах та манік,юрних
чмодан вокзал
що иітингуючим оркам
що акуєвшим нашим
і так буде справедливо
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04.12.2022 21:50 Відповісти
Європа не розуміє, що приймаючи касабів, які втікають з рашки, вона підкладає під себе міну повільної дії, бо )(уйло і туди припреться захищати "рузькоязичних".
Особливо це стосується Німеччини, де велика діаспора касабів.
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04.12.2022 21:59 Відповісти
А не можуть поляки всіх кацапів взяти за матню та вишвирнути з країни?!
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04.12.2022 22:10 Відповісти
у тому місті де я - взагалі руських немає... є біженці з закарпаття....
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04.12.2022 22:52 Відповісти
доречі я з Харкова, якщо що....
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04.12.2022 22:53 Відповісти
Из завещания императора Николая 1 своему наследнику: "....Никогда не давай свободы полякам. Продолжай начатое тяжёлое дело обрусевания этой области и стремись к тому, тобы закончить го и ни в коем случае не дай ослабеть принятым мерам."

"РУССКИЕ ЦАРИ 1547-1917" стр.423. Издательство "ФЕНИКС", Ростов-на Дону, 1997 г.
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04.12.2022 22:24 Відповісти
Неповний список загиблих українців за свободу та незалежність Польщі в бою з частинами Першої кінної армії Будьонного біля станції Задвір'я 17 серпня 1920 року:
Бабійчук Марко, ополченець (цивільний)
Баліга Іван, ополченець (цивільний)
Баль Іван, ополченець (цивільний)
Баран Іван, сержант
Білавський Павло, ополченець (цивільний)
Божула Іван, ополченець (цивільний)
Божула Михайло, ополченець (цивільний)
Будрін Владислав, ополченець (цивільний)
Ванюк Михайло, ополченець (цивільний)
Вінницький Володимир, підхорунжий
Гавриш Станіслав, ополченець (цивільний)
Галка Роман, ополченець (цивільний)
Говзан Володимир, ополченець (цивільний)
Жабай Роман, сержант
Журко Михайло-Миколай, ополченець (цивільний)
Закалюк Іван, ополченець (цивільний)
Замрій Петро, ополченець (цивільний)
Заругевич Константин, унтер-офіцер
Квірц Мар'ян, ополченець (цивільний)
Козак Мечислав, ополченець (цивільний)
Козловський Мар'ян, ополченець (цивільний)
Копша Владислав, ополченець (цивільний)
Корбут Мар'ян, ополченець (цивільний)
Кравчук Іван, ополченець (цивільний)
Лихва Іван, ополченець (цивільний)
Лукасевич Роман, унтер-офіцер
Марко Іван, ополченець (цивільний)
Матвій Йосип, ополченець (цивільний)
Муха Владислав, ополченець (цивільний)
Патріка Антон, ополченець (цивільний)
Платуквіч Мар'ян, ополченець (цивільний)
Поклад Михайло, ополченець (цивільний)
Процько Іван, ополченець (цивільний)
П'юревич Мирон, ополченець (цивільний)
Романишин Франко, ополченець (цивільний)
Рута Антон, ополченець (цивільний)
Скрипка Казимир, ополченець (цивільний)
Стадкевич Михайло, ополченець (цивільний)
Стефанський Роман, ополченець (цивільний)
Ткачук Петро, ополченець (цивільний)
Шостак Віктор, унтер-офіцер
Шпакович Антон, ополченець (цивільний)
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04.12.2022 22:38 Відповісти
Смерть польської політичної еліти у влаштованій рашистами смоленській авіакатастрофі .чітко вказує на постійну рашистську загрозу для польського народу.
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05.12.2022 01:02 Відповісти
Оце так загроза, 3 мільйона латте-дєвочєк і 2 мільйона жінок з дітьми становлять велику загрозу... Для чого? Для переповнення дитячих садочків і кафешок? Хто в принципі купиться на цей дешевий вкид?
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05.12.2022 01:10 Відповісти
да открутили польские спецслужбы бошки этим засланным казачкам - ну были какие то попытки гнать волну но западные спецслужбы сейчас мигом этих проплаченных дуриков выявляют и яица откручивают )
Кремль изучили, выучили его ходы и дерут во все дыры. Просто бесполезно пуйло сливает всю свою агентуру и в ход идут уже последние агенты влияния и "чмобики" )))
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05.12.2022 01:25 Відповісти
а що ще чекати від чекистів? це все що він вміє
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05.12.2022 02:18 Відповісти
Без доступу до загальних медіаресурсів для якнайширшого поширення "матеріалу" серед населення будь-яка пропаганда позбавлена сенсу і не матиме жодного ефекту. Теж саме стосується і України.
Тому, при бажанні з пропагандою можна покінчити буквально одним розчерком пера.
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05.12.2022 04:03 Відповісти
 
 