Росія піднімає у Польщі нову кампанію дезінформації про Україну, - розвідка

Останніми днями у Польщі активізувалася інформаційна кампанія, мета якої – викликати у поляків небажання допомагати Україні.

Про це заявив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Жарина, основне пропагандистське посилання кампанії зосереджено на тезі, що українці нібито становлять загрозу для польського суспільства. Виявлено спроби поширювати брехню про українців та їхнє перебування у Польщі, а також маніпулювання обставинами різних подій.

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Спецслужби Польщі вважають, що пріоритетним завданням Кремля є припинення допомоги, яку Захід спрямовує Україні.