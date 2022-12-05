УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5119 відвідувачів онлайн
Новини Війна
202 0

Минулої доби на території Миколаївщини обстрілів не зафіксовано, - ОВА

миколаївщина

Минулої доби окупанти не обстрілювали територію Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано", - зазначив він.

Також читайте: Ворог обстріляв населений пункт Куцурубської громади на Миколаївщині

Автор: 

Миколаївська область (2270) обстріл (28414) Кім Віталій (471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 