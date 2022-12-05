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Новини Війна
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Затримано "завгоспа" окупаційної адміністрації на Миколаївщині, яка після визволення території намагалася "залягти на дно", - СБУ

сбу

СБУ затримала мешканку Снігурівки, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби безпеки.

"Під час тимчасового захоплення міста вона вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили керівником "отдела жилищно-коммунального хозяйства". Перебуваючи на "посаді", колаборантка здійснювала "облік" місцевого житлового фонду, насамперед його технічний стан і побутові умови. Таким чином вона визначала придатність будівель до "розквартирування" представників окупаційних угруповань країни-агресора. Також вона контролювала кошторис витрат на відновлення інфраструктурних споруд, які ворог використовував для базування власних підрозділів. Серед таких об’єктів були житлові будинки місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після звільнення району зловмисниця намагалась "залягти на дно". Проте їй це не вдалося. Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.  Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності.

Також читайте: Росіяни вивезли усіх представників окупаційної адміністрації та поліцаї з Олешок, - Центр національного спротиву

Автор: 

Миколаївська область (2270) СБУ (12808) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+11
В нас теж є завгосп, який заліг на дно...
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05.12.2022 10:12
+10
я було зрадів при слові "завгосп"...але не той....
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05.12.2022 10:13
+7
Андрей Елдак?
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05.12.2022 10:16
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на гіляку запроданку кацапську !!!
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05.12.2022 10:12 Відповісти
еге ж, вона ще в суд подасть за поломаний початок блєстящей кар'єри завгоспа

пригадайте приснопамятну Штепу - десь затаїлась курва, знову кацапів у Славінську чекає, гіркіна-шіркіна запаребрикового
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05.12.2022 10:35 Відповісти
В нас теж є завгосп, який заліг на дно...
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05.12.2022 10:12 Відповісти
Андрей Елдак?
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05.12.2022 10:16 Відповісти
Теж одразу подумав. Вірно заголовок поданий
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05.12.2022 10:20 Відповісти
я було зрадів при слові "завгосп"...але не той....
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05.12.2022 10:13 Відповісти
это слово тригер на цензоре,кликбейтная новость
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05.12.2022 10:15 Відповісти
При зеленій владі завгосп буде хліборізом на зоні. Теж непогано.
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05.12.2022 10:14 Відповісти
Жодну тварюку не можна пропустити-бо це спільно безпека.
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05.12.2022 10:16 Відповісти
Давай, СБУ, і завгоспів пошерсти! Може й до "верховного завгоспа" дійдете (разом з усіма його (з)радниками
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05.12.2022 10:29 Відповісти
що у цих людей в голові? я б ще зрозумів пару років (тьфу-тьфу) при окупації, всі виїзди закриті, всю консервацію поїли, доляри поміняли і теж проїли, тоді, вважаю, з'являється право на такий колабораціонізм, бо альтернатива - голодна смерть. але так?.. висилати на територію парашки, хай там з ореолом мученика за руській мір знаходять застосування своїм талантам.
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05.12.2022 10:29 Відповісти
Тапки буде шити на зоні
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05.12.2022 10:38 Відповісти
Дивні у вас погляди стосовно права бути коллаборантом ...
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05.12.2022 10:39 Відповісти
що саме вас дивує? що вибираючи між голодною смертю і виконанням обов'язків нагляду за жкг я б не здивувався вибору останнього? а ви хто, януш корчак, щоб мати право дорікати?
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05.12.2022 10:46 Відповісти
Так треба виконати бажання колоборантки "залягти на дно". Камінь на шию і в річку, кормити раків на дні.
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05.12.2022 10:38 Відповісти
Впала в зимову сп"ячку -- хід такии собі .
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05.12.2022 11:03 Відповісти
Когда будет задержан и ..... завхоз Оманского Осла, фсбэшник Елдак, поставленный смотрящим патрушевым над бениным нариком для сдачи Украины????
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05.12.2022 12:03 Відповісти
 
 