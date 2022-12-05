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Новини Санкції проти Росії
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До дев’ятого пакета санкцій ЄС проти РФ можуть внести 180 нових позицій, - Politico

рф,росія,обмеження,санкції

Єврокомісія та представники країн ЄС на вихідних обговорили підготовку дев’ятого пакета санкцій проти Росії, до санкційних списків пропонується внести 180 нових позицій.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Politico, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Politico, в ЄС обговорюють заходи щодо технологічного та фінансового секторів, а також сектору засобів масової інформації.

Декілька дипломатів заявили, що угоди може бути досягнуто достатньо швидко - напередодні засідання Ради із закордонних справ та саміту ЄС. Вона відбудеться 12 грудня.

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Прост дрочилово, боется потерять бабло. Тупо эмбарго на нефть, газ, уголь, руду, закрыть порты всЬо.Всего одна санкция!!!
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05.12.2022 10:40 Відповісти
Згодна... Не пройде й пару мiсяцiв ,як вiйна закiнчиться.... Самi заберуться. Не розумiю, навiщо годувати таких монстрiв , як Китай чи Рашка?
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05.12.2022 10:46 Відповісти
структура експорту росії:
нафта і газ 60%
метал 10%
хім продукція (міндобриво та хімічні речовини) 8%
агропродукція 7%

Найбільший прибуток від нафти і газу. Там найбільша націнка.

нафта - собівартість 20$, а світова ціна на неї 100$.

газ - собівартість 50$, а світова ціна на нього 1000$.

В інших галузях російської промисловості там мала націнка.

Тому набільше росія боїться саме заборони її нафти і газу.

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Та табличка, що я дав зверху - це доходи.

А щоб вирахувати прибуток - це треба від доходів відняти росходи.

левову частку прибутку росія получає якраз від нафти і газу.
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05.12.2022 10:42 Відповісти
Камасутра відпочиває, 180 нових позицій для задоволення засрашки в усі її щілини.
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05.12.2022 11:09 Відповісти
 
 