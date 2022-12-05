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До дев’ятого пакета санкцій ЄС проти РФ можуть внести 180 нових позицій, - Politico
Єврокомісія та представники країн ЄС на вихідних обговорили підготовку дев’ятого пакета санкцій проти Росії, до санкційних списків пропонується внести 180 нових позицій.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Politico, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією Politico, в ЄС обговорюють заходи щодо технологічного та фінансового секторів, а також сектору засобів масової інформації.
Декілька дипломатів заявили, що угоди може бути досягнуто достатньо швидко - напередодні засідання Ради із закордонних справ та саміту ЄС. Вона відбудеться 12 грудня.
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нафта і газ 60%
метал 10%
хім продукція (міндобриво та хімічні речовини) 8%
агропродукція 7%
Найбільший прибуток від нафти і газу. Там найбільша націнка.
нафта - собівартість 20$, а світова ціна на неї 100$.
газ - собівартість 50$, а світова ціна на нього 1000$.
В інших галузях російської промисловості там мала націнка.
Тому набільше росія боїться саме заборони її нафти і газу.
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Та табличка, що я дав зверху - це доходи.
А щоб вирахувати прибуток - це треба від доходів відняти росходи.
левову частку прибутку росія получає якраз від нафти і газу.