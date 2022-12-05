До дев’ятого пакета санкцій ЄС проти РФ можуть внести 180 нових позицій, - Politico

Єврокомісія та представники країн ЄС на вихідних обговорили підготовку дев’ятого пакета санкцій проти Росії, до санкційних списків пропонується внести 180 нових позицій.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Politico, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Politico, в ЄС обговорюють заходи щодо технологічного та фінансового секторів, а також сектору засобів масової інформації.

Декілька дипломатів заявили, що угоди може бути досягнуто достатньо швидко - напередодні засідання Ради із закордонних справ та саміту ЄС. Вона відбудеться 12 грудня.

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