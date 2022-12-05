Німеччина прагне стати гарантом європейської безпеки, - Шольц

Німеччина має намір стати гарантом європейської безпеки. Бо саме такого кроку від неї очікують союзники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю канцлера Німеччини Олафа Шольца для журналу Foreign Affairs.

Як зазначає Шольц, Берлін докладає всіх зусиль для зміцнення світового порядку на основі принципів Статуту ООН. Він наголосив, що безпека, благополуччя та демократія Німеччини залежить від дотримання загальних правил.

"Тому Німеччина прагне стати гарантом європейської безпеки, як на це очікують наші союзники, зводити мости всередині Європейського Союзу і бути поборником багатосторонніх рішень для глобальних проблем", - написав канцлер.

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