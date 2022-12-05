Німеччина прагне стати гарантом європейської безпеки, - Шольц
Німеччина має намір стати гарантом європейської безпеки. Бо саме такого кроку від неї очікують союзники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю канцлера Німеччини Олафа Шольца для журналу Foreign Affairs.
Як зазначає Шольц, Берлін докладає всіх зусиль для зміцнення світового порядку на основі принципів Статуту ООН. Він наголосив, що безпека, благополуччя та демократія Німеччини залежить від дотримання загальних правил.
"Тому Німеччина прагне стати гарантом європейської безпеки, як на це очікують наші союзники, зводити мости всередині Європейського Союзу і бути поборником багатосторонніх рішень для глобальних проблем", - написав канцлер.
Топ коментарі
+14 Зэлэный_Змий
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+12 Garry Grant
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У нас нехароші самки собаки з графіком відключень файну (для себе) гру утнули.
До речі, щодо пісні: то поширені слова народної творчості. Це стара, ніяка не фашистська пісня (транслітом):
Венн ді зольдатен
Дюрхь ді штадт маршірен,
Оффнен ді медхен
Ді фенстер унд ді тюрен.
Коли солдати
Марширують містом,
Дівчата відчиняють
Вікна та двері.
а хоче захистити всю эвропу
Вони чуть не обісралися на усю європу від страху перед підоросами, коли у них країни ПРИБАЛТИКИ та ПОЛЬЩА попросили надати зброю для УКРАЇНИ щоб бити підоросів....!!!
А з системою ЗРК Петріот, яку ПОЛЬЩА запропонувала надати УКРАЇНІ, як шваби забуксували і знайшли 1000 відмовок...!!!
ХІБА можуть такі гандони бути гарантами Європейської безпеки...???!!!
Шкода, що не можу дадати ФАК-Ю ....!!!
Ось таким і буде європейським гарантом безпеки Німеччина після УКРАЇНИ...!!!
У Німеччині видано першу книгу, присвячену сексуальному насильству, що здійснювали військовослужбовці Радянської Армії в окупованому під час Другої світової війни Берліні
https://kyiinfo.com.ua/u-nimechchyni-vyjshla-knyga-pro-zvirstva-radyanskyh-soldativ-yaki-gvaltuvaly-ditej/