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Новости Война
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Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, - Шольц

олаф,шольц

Германия намерена стать гарантом европейской безопасности. Ибо именно такого шага от нее ожидают союзники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью канцлера Германии Олафа Шольца для журнала Foreign Affairs.

Как отмечает Шольц, Берлин прилагает все усилия для укрепления мирового порядка на основе принципов Устава ООН. Он подчеркнул, что безопасность, благополучие и демократия Германии зависят от соблюдения общих правил.

"Поэтому Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как этого ожидают наши союзники, возводить мосты внутри Европейского Союза и быть поборником многосторонних решений для глобальных проблем", - написал канцлер.

Читайте также: Мы продолжим поставлять Украине зенитные установки Geparg, - Шольц

безопасность (1101) Германия (6930) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+14
З вас такий гарант як з гімна куля...
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05.12.2022 11:11
+12
Гарантією майбутньої безпеки Європи буде Україна. А твоя Німеччина,Олаф вкупі з тобою виявилася ******😑
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05.12.2022 11:11
+10
А Україна - це тоді гарант німецької безпеки по факту?
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05.12.2022 11:11
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А Україна - це тоді гарант німецької безпеки по факту?
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05.12.2022 11:11 Ответить
Гарантією майбутньої безпеки Європи буде Україна. А твоя Німеччина,Олаф вкупі з тобою виявилася ******😑
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05.12.2022 11:11 Ответить
Вот нє надо, він розгрібає все, що натворила потвора Меркельша і розвертає величезну махіну на 180 гр.
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05.12.2022 11:26 Ответить
Репутація падає швидко. А відновлювати довго.
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05.12.2022 11:31 Ответить
З вас такий гарант як з гімна куля...
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05.12.2022 11:11 Ответить
Цікаво як він то планує робити як військовий бюджет в наступному році в Німеччині менше 2%.
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05.12.2022 11:12 Ответить
Ну як? Спочатку на учобу до нас, потім забор збудують ну і...обеспокоєнность канєшна
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05.12.2022 11:15 Ответить
Перелякані німці які бояться *уйла хочуть стати гарантами безпеки.. Гарний жарт
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05.12.2022 11:12 Ответить
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05.12.2022 11:13 Ответить
дойчланд зольдатен....унтер офіцірен....
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05.12.2022 11:13 Ответить
нормальні були офіцери - звільнили на 3 роки Україну, українців від червоної комуно-нацистької чуми !!!
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05.12.2022 11:17 Ответить
...пан вуйко забув, шо вони ще й шляхом обману фактично знищили УПА...
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05.12.2022 11:21 Ответить
ну так ... не все так однозночно ... але все відносно в цьому світі казав колись геніальний єврей А.Енштейн. як би А.Гітлер визнав проголошену С.Бандерою Україну, нахай би під протекторатор 3Рейху то одримав би для боротьби з червоним комуно-нацистьким біонепотребом не одну дивізію, а 1-2 мільйони високовмотивованих українців, на боротьбу з червоним комуністичним злом !!! тим не менше - коричневі нацисти на порядок кращі за червоних !!!
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05.12.2022 11:27 Ответить
Добривечір!
У нас нехароші самки собаки з графіком відключень файну (для себе) гру утнули.
До речі, щодо пісні: то поширені слова народної творчості. Це стара, ніяка не фашистська пісня (транслітом):
Венн ді зольдатен
Дюрхь ді штадт маршірен,
Оффнен ді медхен
Ді фенстер унд ді тюрен.

Коли солдати
Марширують містом,
Дівчата відчиняють
Вікна та двері.
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05.12.2022 16:11 Ответить
Вы сначала вооружитесь. Ато к вашим трем Гепардам оказывается даже патронов нету.
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05.12.2022 11:14 Ответить
Шоб стати гарантом миру -- тре встановити мир а шоб встановити мир тре набити рашку --- помагаите .
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05.12.2022 11:16 Ответить
Засунувши голову в пісок?
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05.12.2022 11:16 Ответить
Шольц виявляється талановитий стендапер. Німетчина арант європейської безпеки. У німетчини великий потенціал, сильна економіка, промисловість. але зовнішна політика ....
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05.12.2022 11:17 Ответить
Deutschland kann auch keine eigene Sicherheit bieten.
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05.12.2022 11:18 Ответить
In den deutschen Medien ist die Rede nur von Wollen und Könnten (nicht mal Können), was diese Aussage von Scholz anbetrifft. Ob es tatsächlich der Fall sein wird, werden wir in der Zukunft sehen.
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05.12.2022 11:42 Ответить
німцям треба вже нарешті взяти себе в руки та не дозволяти усіляким руським "вовкам" розсікати по Берліну с гаслами "можем повторить", це послідовники та наслідувачі німецьких нацистів, від прокляття яких Германія ледь відмилася за 70 років каяття..., російські промивачі мізків швидко здогадалися за що треба смикати, щоб у німців не проходило почуття сорому та відповідальності за наслідки..., та якщо в цьому не зупинитися, можна дійти до потурання справжньому неонацизму...
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05.12.2022 11:18 Ответить
Там німців вже залишилось з гульки ніс. Емігрантів більше.
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05.12.2022 11:43 Ответить
Якщо братва бралась кришувати ринок, то нада була нє токо крупна і нагла морда ліца, але й нєнадувна біта і якась бабахаюча волина. Сидіть в тєплє на касі, пить кохве і мацать доступних продавчинь воно зручно і пріятно, але то ж не всьо... Нада в снєг-мороз вийти, от конкурентів отмахаться... Потянеш ,Олаф?!
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05.12.2022 11:26 Ответить
Є стійке відчуття, що Німеччина прагне одного: захистити своі власні економічні інтереси.
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05.12.2022 11:35 Ответить
Німеччина, якій ви на хрен гарант, ви пукнути боїтесь в сторону мокшанців!!!!!! То що у вас на меті панувати Європою, це факт, але хрєн вам!!!!!
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05.12.2022 11:42 Ответить
людина менжується про передачу двох ппо
а хоче захистити всю эвропу
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05.12.2022 11:46 Ответить
Зсучені, сцикливі шваби нагуляні нащадки від нкведешників, смержів, кгбістів та штазістів, корумповані потрохи з котрих 75% записалися в агентуру фсб хочуть стати гарантами безпеки в Європі...???!!! ХА-ХА-ХА....!!!!
Вони чуть не обісралися на усю європу від страху перед підоросами, коли у них країни ПРИБАЛТИКИ та ПОЛЬЩА попросили надати зброю для УКРАЇНИ щоб бити підоросів....!!!
А з системою ЗРК Петріот, яку ПОЛЬЩА запропонувала надати УКРАЇНІ, як шваби забуксували і знайшли 1000 відмовок...!!!
ХІБА можуть такі гандони бути гарантами Європейської безпеки...???!!!

Шкода, що не можу дадати ФАК-Ю ....!!!
Ось таким і буде європейським гарантом безпеки Німеччина після УКРАЇНИ...!!!

У Німеччині видано першу книгу, присвячену сексуальному насильству, що здійснювали військовослужбовці Радянської Армії в окупованому під час Другої світової війни Берліні

https://kyiinfo.com.ua/u-nimechchyni-vyjshla-knyga-pro-zvirstva-radyanskyh-soldativ-yaki-gvaltuvaly-ditej/
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05.12.2022 11:50 Ответить
Будуть гарантувати глибоке занепокоєння.
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05.12.2022 11:54 Ответить
Если он думает, что угрозы можно "предотвращать" забалтываниями и термИнами к чему они все привыкли - то боюсь "пропала" Европа...
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05.12.2022 12:06 Ответить
Щоб справляти враження надійного гаранта, маєш спочатку когось добряче уїпать в ім'я добра. Для розминки я б почав зі Шредера і Меркель, а закінчив би розвалом балалайні на як мінімум десяток утворень.
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05.12.2022 12:14 Ответить
пошли в жопу, меркельши..шрёдеры и шльцы!!! голиое ШТАЗИ а не "гаранты"!!
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05.12.2022 12:14 Ответить
Поки ви там "прагнете" Україна вже стала гарантом безпеки, так що хлопці-в чергу станьте...
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05.12.2022 12:25 Ответить
Неожиданно выяснилось что на дату нападения на Украину у Германии боекомплекта хватило бы на два дня. Тупой карлик не на тех напал.
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05.12.2022 12:31 Ответить
Ха-ха... Кумедно звучить
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05.12.2022 12:33 Ответить
Справжній гарант європейської безпеки - ЗСУ та український народ...
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05.12.2022 12:39 Ответить
Шольц і Меркель знімуть кальсони і стануть раком прикриваючи Європу
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05.12.2022 12:48 Ответить
Спасибо но нет. Лучше что бы гарантом стало Великобритания с Польшей. Говно с Францией уже достаточно натворили.
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05.12.2022 13:09 Ответить
Німеччина і Франція собі не можуть бути гарантами, шлюхи кремлівські. Захист - це не телефонні розмови…
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05.12.2022 13:29 Ответить
С полуживой военной техникой? Это реально потужный гарант, ну типа "второй" армии мира"🤡🤡🤡
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05.12.2022 17:13 Ответить
 
 