Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, - Шольц

Германия намерена стать гарантом европейской безопасности. Ибо именно такого шага от нее ожидают союзники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью канцлера Германии Олафа Шольца для журнала Foreign Affairs.

Как отмечает Шольц, Берлин прилагает все усилия для укрепления мирового порядка на основе принципов Устава ООН. Он подчеркнул, что безопасность, благополучие и демократия Германии зависят от соблюдения общих правил.

"Поэтому Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как этого ожидают наши союзники, возводить мосты внутри Европейского Союза и быть поборником многосторонних решений для глобальных проблем", - написал канцлер.

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