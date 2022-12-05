Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, - Шольц
Германия намерена стать гарантом европейской безопасности. Ибо именно такого шага от нее ожидают союзники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью канцлера Германии Олафа Шольца для журнала Foreign Affairs.
Как отмечает Шольц, Берлин прилагает все усилия для укрепления мирового порядка на основе принципов Устава ООН. Он подчеркнул, что безопасность, благополучие и демократия Германии зависят от соблюдения общих правил.
"Поэтому Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как этого ожидают наши союзники, возводить мосты внутри Европейского Союза и быть поборником многосторонних решений для глобальных проблем", - написал канцлер.
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У нас нехароші самки собаки з графіком відключень файну (для себе) гру утнули.
До речі, щодо пісні: то поширені слова народної творчості. Це стара, ніяка не фашистська пісня (транслітом):
Венн ді зольдатен
Дюрхь ді штадт маршірен,
Оффнен ді медхен
Ді фенстер унд ді тюрен.
Коли солдати
Марширують містом,
Дівчата відчиняють
Вікна та двері.
а хоче захистити всю эвропу
Вони чуть не обісралися на усю європу від страху перед підоросами, коли у них країни ПРИБАЛТИКИ та ПОЛЬЩА попросили надати зброю для УКРАЇНИ щоб бити підоросів....!!!
А з системою ЗРК Петріот, яку ПОЛЬЩА запропонувала надати УКРАЇНІ, як шваби забуксували і знайшли 1000 відмовок...!!!
ХІБА можуть такі гандони бути гарантами Європейської безпеки...???!!!
Шкода, що не можу дадати ФАК-Ю ....!!!
Ось таким і буде європейським гарантом безпеки Німеччина після УКРАЇНИ...!!!
У Німеччині видано першу книгу, присвячену сексуальному насильству, що здійснювали військовослужбовці Радянської Армії в окупованому під час Другої світової війни Берліні
https://kyiinfo.com.ua/u-nimechchyni-vyjshla-knyga-pro-zvirstva-radyanskyh-soldativ-yaki-gvaltuvaly-ditej/