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Мы продолжим поставлять Украине зенитные установки Geparg, - Шольц

гепард

Германия намерена продолжать поставку зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы будем продолжать работать, чтобы обеспечить (для Украины. – Ред.) эту очень эффективную систему (Gepard. – Ред.)", - заявил глава правительства ФРГ.

Он также отметил, что в сегодняшнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским затронули тему военной помощи от Германии.

"Президент Украины выразил благодарность Германии за очень всестороннюю поддержку в денежном выражении, а также в плане поставок оружия, потому что артиллерия и системы ПВО, которые мы предоставляем, оказывают очень существенное влияние на способность Украины гарантировать свою территориальную целостность и суверенитет", - рассказал канцлер.

Читайте также: Зеленский обсудил с Шольцом сотрудничество по защите Украины от ракетного террора России

Автор: 

ПВО (2889) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+8
Гепарди зараз використовуються, як самоходні радарні прилади.
Снарядів нема, але радар дуже якісний.
Наші підсилюють Гепард ЗУ-23 чи зенитними КПВ та полюють на дрони.
Радар Гепарду бачить майже всі промислові дрони - і це великий успіх. Далі - навички наших ППОшників.
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30.11.2022 01:11 Ответить
+7
Менше слухайте ))) робіть висновки по фактичним даним, якщо передать ще, то у наявних немає проблем з БК
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29.11.2022 23:09 Ответить
+4
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30.11.2022 00:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
КТО ТАКОЙ ПРИГОЖИН https://www.youtube.com/watch?v=B46Td_c8ubw
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29.11.2022 22:58 Ответить
Этой теме уже двое суток. Доброе утро...
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29.11.2022 23:36 Ответить
Такое должно вещаться пока большинству не будет известно ,так что всё путём и ничего страшного
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30.11.2022 01:06 Ответить
Без снарядів?)
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29.11.2022 23:04 Ответить
Менше слухайте ))) робіть висновки по фактичним даним, якщо передать ще, то у наявних немає проблем з БК
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29.11.2022 23:09 Ответить
Давай, поумничай.
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29.11.2022 23:23 Ответить
Снаряди? Так ми їх в Бразілії знов купимо, якщо вони в них ще залишилися. Які проблеми? )))
Доречі, темп вогню того Гепарду, "всього" 550 постріли на хвилину на одну гармату, а гармат всього 2. Зараз, в Україні, Гепардів приблизно 30 штук...
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30.11.2022 00:38 Ответить
Маладетц, герр Шольц! Германия Вас не забудет!
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29.11.2022 23:06 Ответить
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30.11.2022 00:20 Ответить
Ми продовжимо постачати Україні зенітні установки Gepard, - Шольц Джерело:
Таке враження що кожний місяць Німеччина по 200 штук Гепардів відгружає для ЗСУ.
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30.11.2022 00:44 Ответить
Гепарди зараз використовуються, як самоходні радарні прилади.
Снарядів нема, але радар дуже якісний.
Наші підсилюють Гепард ЗУ-23 чи зенитними КПВ та полюють на дрони.
Радар Гепарду бачить майже всі промислові дрони - і це великий успіх. Далі - навички наших ППОшників.
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30.11.2022 01:11 Ответить
А какой толк от этого немецкого металлолома, если поставку боеприпасов к нему заблокировала Швейцария согласно своей доктрины????
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30.11.2022 06:45 Ответить
не сцы, Рейметалл уже налаживает производство этих боеприпассов на своих мощностях. Эти же снаряды будет производить Норвегия.
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30.11.2022 08:17 Ответить
Дякую, пан Шольц! Ще б танки Леопард
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30.11.2022 08:33 Ответить
Ще б iris-t штук з 10
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30.11.2022 08:46 Ответить
 
 