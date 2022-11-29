Мы продолжим поставлять Украине зенитные установки Geparg, - Шольц

Германия намерена продолжать поставку зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы будем продолжать работать, чтобы обеспечить (для Украины. – Ред.) эту очень эффективную систему (Gepard. – Ред.)", - заявил глава правительства ФРГ.

Он также отметил, что в сегодняшнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским затронули тему военной помощи от Германии.

"Президент Украины выразил благодарность Германии за очень всестороннюю поддержку в денежном выражении, а также в плане поставок оружия, потому что артиллерия и системы ПВО, которые мы предоставляем, оказывают очень существенное влияние на способность Украины гарантировать свою территориальную целостность и суверенитет", - рассказал канцлер.

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