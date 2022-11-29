Мы продолжим поставлять Украине зенитные установки Geparg, - Шольц
Германия намерена продолжать поставку зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Мы будем продолжать работать, чтобы обеспечить (для Украины. – Ред.) эту очень эффективную систему (Gepard. – Ред.)", - заявил глава правительства ФРГ.
Он также отметил, что в сегодняшнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским затронули тему военной помощи от Германии.
"Президент Украины выразил благодарность Германии за очень всестороннюю поддержку в денежном выражении, а также в плане поставок оружия, потому что артиллерия и системы ПВО, которые мы предоставляем, оказывают очень существенное влияние на способность Украины гарантировать свою территориальную целостность и суверенитет", - рассказал канцлер.
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Доречі, темп вогню того Гепарду, "всього" 550 постріли на хвилину на одну гармату, а гармат всього 2. Зараз, в Україні, Гепардів приблизно 30 штук...
Таке враження що кожний місяць Німеччина по 200 штук Гепардів відгружає для ЗСУ.
Снарядів нема, але радар дуже якісний.
Наші підсилюють Гепард ЗУ-23 чи зенитними КПВ та полюють на дрони.
Радар Гепарду бачить майже всі промислові дрони - і це великий успіх. Далі - навички наших ППОшників.