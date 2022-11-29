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Новини
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Ми продовжимо постачати Україні зенітні установки Gepard, - Шольц

гепард

Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми продовжуватимемо працювати, щоб забезпечити (для України - ред.) цю дуже ефективну систему (Gepard - ред.)", - заявив очільник уряду ФРН.

Він також зазначив, що у сьогоднішній розмові з президентом України Володимиром Зеленським було порушено тему військової допомоги від Німеччини.

"Президент України висловив подяку Німеччині за дуже всебічну підтримку у грошовому вираженні, а також у плані постачання зброї, тому що артилерія та системи ППО, які ми надаємо, мають дуже суттєвий вплив на здатність України гарантувати свою територіальну цілісність та суверенітет", - розповів канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Шольцом співпрацю для захисту України від ракетного терору Росії

Автор: 

ППО (3331) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+8
Гепарди зараз використовуються, як самоходні радарні прилади.
Снарядів нема, але радар дуже якісний.
Наші підсилюють Гепард ЗУ-23 чи зенитними КПВ та полюють на дрони.
Радар Гепарду бачить майже всі промислові дрони - і це великий успіх. Далі - навички наших ППОшників.
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30.11.2022 01:11 Відповісти
+7
Менше слухайте ))) робіть висновки по фактичним даним, якщо передать ще, то у наявних немає проблем з БК
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29.11.2022 23:09 Відповісти
+4
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30.11.2022 00:20 Відповісти
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КТО ТАКОЙ ПРИГОЖИН https://www.youtube.com/watch?v=B46Td_c8ubw
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29.11.2022 22:58 Відповісти
Этой теме уже двое суток. Доброе утро...
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29.11.2022 23:36 Відповісти
Такое должно вещаться пока большинству не будет известно ,так что всё путём и ничего страшного
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30.11.2022 01:06 Відповісти
Без снарядів?)
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29.11.2022 23:04 Відповісти
Менше слухайте ))) робіть висновки по фактичним даним, якщо передать ще, то у наявних немає проблем з БК
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29.11.2022 23:09 Відповісти
Давай, поумничай.
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29.11.2022 23:23 Відповісти
Снаряди? Так ми їх в Бразілії знов купимо, якщо вони в них ще залишилися. Які проблеми? )))
Доречі, темп вогню того Гепарду, "всього" 550 постріли на хвилину на одну гармату, а гармат всього 2. Зараз, в Україні, Гепардів приблизно 30 штук...
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30.11.2022 00:38 Відповісти
Маладетц, герр Шольц! Германия Вас не забудет!
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29.11.2022 23:06 Відповісти
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30.11.2022 00:20 Відповісти
Ми продовжимо постачати Україні зенітні установки Gepard, - Шольц Джерело:
Таке враження що кожний місяць Німеччина по 200 штук Гепардів відгружає для ЗСУ.
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30.11.2022 00:44 Відповісти
Гепарди зараз використовуються, як самоходні радарні прилади.
Снарядів нема, але радар дуже якісний.
Наші підсилюють Гепард ЗУ-23 чи зенитними КПВ та полюють на дрони.
Радар Гепарду бачить майже всі промислові дрони - і це великий успіх. Далі - навички наших ППОшників.
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30.11.2022 01:11 Відповісти
А какой толк от этого немецкого металлолома, если поставку боеприпасов к нему заблокировала Швейцария согласно своей доктрины????
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30.11.2022 06:45 Відповісти
не сцы, Рейметалл уже налаживает производство этих боеприпассов на своих мощностях. Эти же снаряды будет производить Норвегия.
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30.11.2022 08:17 Відповісти
Дякую, пан Шольц! Ще б танки Леопард
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30.11.2022 08:33 Відповісти
Ще б iris-t штук з 10
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30.11.2022 08:46 Відповісти
 
 