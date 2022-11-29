Ми продовжимо постачати Україні зенітні установки Gepard, - Шольц
Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Ми продовжуватимемо працювати, щоб забезпечити (для України - ред.) цю дуже ефективну систему (Gepard - ред.)", - заявив очільник уряду ФРН.
Він також зазначив, що у сьогоднішній розмові з президентом України Володимиром Зеленським було порушено тему військової допомоги від Німеччини.
"Президент України висловив подяку Німеччині за дуже всебічну підтримку у грошовому вираженні, а також у плані постачання зброї, тому що артилерія та системи ППО, які ми надаємо, мають дуже суттєвий вплив на здатність України гарантувати свою територіальну цілісність та суверенітет", - розповів канцлер.
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Доречі, темп вогню того Гепарду, "всього" 550 постріли на хвилину на одну гармату, а гармат всього 2. Зараз, в Україні, Гепардів приблизно 30 штук...
Таке враження що кожний місяць Німеччина по 200 штук Гепардів відгружає для ЗСУ.
Снарядів нема, але радар дуже якісний.
Наші підсилюють Гепард ЗУ-23 чи зенитними КПВ та полюють на дрони.
Радар Гепарду бачить майже всі промислові дрони - і це великий успіх. Далі - навички наших ППОшників.