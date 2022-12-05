У Росії вводять тотальний контроль за військовозобов’язаними, - ГУР

У РФ створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних. Для цього оцифровуються всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів.

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Головна мета проєкту — створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації. По закінченню розробки системи її об’єднають з базами даних МВС (для контролю документів на виїзд за кордон), системи "Мігрант" (для обліку нерезидентів та тих, хто хоче змінити громадянство), ДІБДР (контроль власників та користувачів транспортних засобів), СНІЛЗ, Роскадастру, Росреєстру, ІПН і навіть клієнтські бази мобільних операторів.

Після введення в експлуатацію ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов’язаними, які не проживають за місцем реєстрації. Це гарантує отримання ними повісток навіть у випадку неможливості фізичного контакту — у вигляді СМС-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж. Після цього всі військовозобов’язані мають з’явитися у зазначені терміни до місць обліку.

Буде повністю закрито можливість для військовозобов’язаних залишити територію рф без спеціального дозволу. Також їм обмежать можливість користування державними послугами та сервісами. У разі необхідності особам, які підлягають мобілізації, можуть заблокувати банківські рахунки, доступ до платіжних систем або навіть до пенсійних накопичень. Роботодавців інформуватимуть про обов’язковість певних дій щодо тих, хто уникає мобілізації.

Система має запрацювати до початку лютого 2023 року.

Одночасно на тимчасово окупованих територіях України окупанти вводять військовий облік чоловіків від 17 до 65 років. Незалежно від згоди конкретної особи, всі вони за умовчанням оголошені "громадянами РФ", які підлягають призову. Їм заборонено виїзд з місця проживання, окрім "евакуації" вглиб окупованих територій.

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