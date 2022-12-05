В окупованому Маріупольському районі другий день поспіль шукають російських дезертирів, - Андрющенко

Окупанти другий день поспіль проводять розшукові заходи у Маріупольському районі. Проте шукають не українських диверсантів, а дезертирів російської армії.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, декілька мобілізованих після спілкування на полігоні в с. Бабах-Тарама з херсонськими антигероями втекли разом зі зброєю", - написав Андрющенко.

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