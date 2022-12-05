Австралія передала ІТ-обладнання українським прикордонникам

Австралія передала прикордонникам ІТ-обладнання, яке допоможе правоохоронцям швидше здійснювати прикордонний контроль.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Австралія передала прикордонникам ІТ-обладнання, яке допоможе правоохоронцям швидше здійснювати прикордонний контроль. Також партнери планують відправити ДПСУ додаткову комп’ютерну техніку та обладнання для перевірки паспортних документів. Завдяки цьому прикордонникам буде легше виявляти підробки", - йдеться в повідомленні.

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