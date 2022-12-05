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Новини Війна
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Окупанти обстрілюють Чернігівщину з артилерії і мінометів, - ОК "Північ"

чернігівщина

Ворожа армія продовжує обстрілювати прикордоння Чернігівської області з артилерії і мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Північ".

Як зазначається, з 10:03 до 10:28 зафіксували 15 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Соснівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"З 11:30 до 11:54 зафіксували 7 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Сеньківка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додають у ОК "Північ".

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Автор: 

обстріл (28414) Чернігівщина (1584)


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05.12.2022 14:19 Відповісти
 
 