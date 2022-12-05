Окупанти обстрілюють Чернігівщину з артилерії і мінометів, - ОК "Північ"
Ворожа армія продовжує обстрілювати прикордоння Чернігівської області з артилерії і мінометів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Північ".
Як зазначається, з 10:03 до 10:28 зафіксували 15 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Соснівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
"З 11:30 до 11:54 зафіксували 7 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Сеньківка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додають у ОК "Північ".
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Oresta Bartka
показати весь коментар05.12.2022 14:19 Відповісти Мені подобається 0
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