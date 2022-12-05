Окупанти вранці випустили майже 50 снарядів по Сумщині та Чернігівщині

Війська РФ зранку у понеділок, 5 грудня, випустили по Сумській області 30 снарядів та 17 мін - по Чернігівській.

Про це повідомляє ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

З 07:30 до 07:50 зафіксували 30 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район н.п. Манухівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 08:10 до 08:45 повідомили про 17 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Сеньківка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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