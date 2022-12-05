Оккупанты утром выпустили почти 50 снарядов по Сумщине и Черниговщине
Войска РФ утром в понедельник, 5 декабря, выпустили по Сумской области 30 снарядов и 17 мин – по Черниговской.
Об этом сообщает ОК "Північ", передает Цензор.НЕТ.
С 07:30 до 07:50 зафиксировали 30 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в район н.п. Мануховка. Потерь среди л/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
С 08:10 до 08:45 сообщили о 17 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Сеньковка. Потерь среди л/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
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