Аварійні відключення застосовані у Миколаївській області

У Миколаївській області оперативно відключено всі 10 черг графіку.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич із посиланням на "Миколаївобленерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Через можливість ракетного обстрілу, надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему. По Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.

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