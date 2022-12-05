Аварийные отключения применены в Николаевской области

В Николаевской области оперативно отключены все 10 очередей графика.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на "Николаевоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за возможности ракетных обстрелов поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему. По Николаевщине оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

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