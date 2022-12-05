Аварийные отключения применены в Николаевской области
В Николаевской области оперативно отключены все 10 очередей графика.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на "Николаевоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за возможности ракетных обстрелов поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему. По Николаевщине оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.
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Beloded Viktor
показать весь комментарий05.12.2022 17:12 Ответить Мне нравится 0
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