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Аварийные отключения применены в Николаевской области

електроенергія

В Николаевской области оперативно отключены все 10 очередей графика.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на "Николаевоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за возможности ракетных обстрелов поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему. По Николаевщине оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

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Николаевская область (2111) Тарифы на электроэнергию (2163) Сенкевич Александр (188)


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Про черги не скажу, а от світла з ранку не вмикали
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05.12.2022 17:12 Ответить
 
 