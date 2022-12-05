В Одессе отсутствует водоснабжение из-за обесточивания насосных станций, - горсовет
В Одессе отсутствует водоснабжение, после возобновления энергопитания ситуация стабилизируется.
Об этом сообщили в горсовете, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому отсутствует водоснабжение везде по нашим потребителям. Просим сохранять спокойствие. После возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется. В настоящее время возможны перебои со связью и дозвоном в контакт-центр водоканала", - говорится в сообщении.
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