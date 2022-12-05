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Новости Война
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В Одессе отсутствует водоснабжение из-за обесточивания насосных станций, - горсовет

одеса

В Одессе отсутствует водоснабжение, после возобновления энергопитания ситуация стабилизируется.

Об этом сообщили в горсовете, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому отсутствует водоснабжение везде по нашим потребителям. Просим сохранять спокойствие. После возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется. В настоящее время возможны перебои со связью и дозвоном в контакт-центр водоканала", - говорится в сообщении. 

Смотрите: Рашисты повредили насосную станцию, которая должна была подавать воду в Николаев, - мэр Сенкевич. ФОТО

Одесса (7868) Тарифы на электроэнергию (2163) водоснабжение (722)


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Топ комментарии
+7
У Венеції теж знеструмлення?
(на фото - Венеція - залізничний вокзал і Гранд-канал).
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05.12.2022 15:14
+5
ВСУ атакуют военный аэродром. ВС РФ атакуют гражданские объекты. Два совершенно разных мира
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05.12.2022 15:17
+5
Ох у тёлки и соса...лище
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05.12.2022 15:29
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А генераторів на насосних станціях немає?
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05.12.2022 15:12 Ответить
У Венеції теж знеструмлення?
(на фото - Венеція - залізничний вокзал і Гранд-канал).
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05.12.2022 15:14 Ответить
Я теж замислився, де це в Одесі такі краєвиди...
Адмін, змініть фото
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05.12.2022 15:28 Ответить
шо-та площади Сан Марко не видно
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05.12.2022 17:11 Ответить
Скільки надіслано генераторів як гуманітарну допомогу, які повинні бути встановлені на критичних об'єктах і де вони?
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05.12.2022 15:14 Ответить
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05.12.2022 15:23 Ответить
Ох у тёлки и соса...лище
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05.12.2022 15:29 Ответить
У Даши лучше)
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05.12.2022 15:39 Ответить
этаКарабельнаясасна...?
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05.12.2022 15:29 Ответить
Який жах.
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05.12.2022 16:58 Ответить
ВСУ атакуют военный аэродром. ВС РФ атакуют гражданские объекты. Два совершенно разных мира
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05.12.2022 15:17 Ответить
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05.12.2022 15:22 Ответить
Путіну треба зберегти обличчя та надати гарантії безпеки! Яка вода, яке світло, ми ж без води і саітла проживем. Головне щоб йолочка у москві горіла.
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05.12.2022 15:29 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=oE8y6gKSp38&fbclid=IwAR2KrJb-vXbN6jqe5UWwz-tCl9_zd69zu2h0SqL9T54zlsZ62QrQajJxIJs
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05.12.2022 18:44 Ответить
 
 