В Одессе отсутствует водоснабжение из-за обесточивания насосных станций, - горсовет

В Одессе отсутствует водоснабжение, после возобновления энергопитания ситуация стабилизируется.

Об этом сообщили в горсовете, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому отсутствует водоснабжение везде по нашим потребителям. Просим сохранять спокойствие. После возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется. В настоящее время возможны перебои со связью и дозвоном в контакт-центр водоканала", - говорится в сообщении.

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