В Одесі відсутнє водопостачання через знеструмлення насосних станцій, - міськрада

В Одесі відсутнє водопостачання, після відновлення енергоживлення ситуація стабілізується.

Про це повідомили у міськраді, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується. Наразі можливі перебої із зв'язком та дозвоном до контакт-центру водоканалу", - йдеться в повідомленні.

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