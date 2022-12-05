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В Одесі відсутнє водопостачання через знеструмлення насосних станцій, - міськрада

одеса

В Одесі відсутнє водопостачання, після відновлення енергоживлення ситуація стабілізується.

Про це повідомили у міськраді, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується. Наразі можливі перебої із зв'язком та дозвоном до контакт-центру водоканалу", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Одеса (5451) електроенергія (6191) водопостачання (832)


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Топ коментарі
+7
У Венеції теж знеструмлення?
(на фото - Венеція - залізничний вокзал і Гранд-канал).
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05.12.2022 15:14
+5
ВСУ атакуют военный аэродром. ВС РФ атакуют гражданские объекты. Два совершенно разных мира
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05.12.2022 15:17
+5
Ох у тёлки и соса...лище
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05.12.2022 15:29
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А генераторів на насосних станціях немає?
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05.12.2022 15:12 Відповісти
У Венеції теж знеструмлення?
(на фото - Венеція - залізничний вокзал і Гранд-канал).
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05.12.2022 15:14 Відповісти
Я теж замислився, де це в Одесі такі краєвиди...
Адмін, змініть фото
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05.12.2022 15:28 Відповісти
шо-та площади Сан Марко не видно
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05.12.2022 17:11 Відповісти
Скільки надіслано генераторів як гуманітарну допомогу, які повинні бути встановлені на критичних об'єктах і де вони?
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05.12.2022 15:14 Відповісти
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05.12.2022 15:23 Відповісти
Ох у тёлки и соса...лище
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05.12.2022 15:29 Відповісти
У Даши лучше)
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05.12.2022 15:39 Відповісти
этаКарабельнаясасна...?
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05.12.2022 15:29 Відповісти
Який жах.
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05.12.2022 16:58 Відповісти
ВСУ атакуют военный аэродром. ВС РФ атакуют гражданские объекты. Два совершенно разных мира
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05.12.2022 15:17 Відповісти
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05.12.2022 15:22 Відповісти
Путіну треба зберегти обличчя та надати гарантії безпеки! Яка вода, яке світло, ми ж без води і саітла проживем. Головне щоб йолочка у москві горіла.
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05.12.2022 15:29 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=oE8y6gKSp38&fbclid=IwAR2KrJb-vXbN6jqe5UWwz-tCl9_zd69zu2h0SqL9T54zlsZ62QrQajJxIJs
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05.12.2022 18:44 Відповісти
 
 