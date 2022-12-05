В Одесі відсутнє водопостачання через знеструмлення насосних станцій, - міськрада
В Одесі відсутнє водопостачання, після відновлення енергоживлення ситуація стабілізується.
Про це повідомили у міськраді, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується. Наразі можливі перебої із зв'язком та дозвоном до контакт-центру водоканалу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар05.12.2022 15:14
+5 аспм мпри
показати весь коментар05.12.2022 15:17
+5 Zemer
показати весь коментар05.12.2022 15:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(на фото - Венеція - залізничний вокзал і Гранд-канал).
Адмін, змініть фото