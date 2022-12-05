На Сумщині застосовано екстрене аварійне відключення через масовані ракетні обстріли, - обленерго
На території Сумщини застосовано екстрене аварійне відключення через масовані ракетні обстріли.
Про це повідомляє пресслужба Сумиобленерго, інформує Цензор.НЕТ.
"Для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", - йдеться в повідомленні.
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Це жодним чином не порушує "женевських конвенцій", адже полонені розміщуються в глибокому тилу на цілком цивільних об'єктах і їхня загибель буде спричинена виключно порушенням цих самих конвенцій російською стороною.
До речі, під час 2-ї світової Черчиль у Великобританії вчинив щось подібне.
Все ж треба нарешті почати застосовувати всі механізми, притаманні стану війни.