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Новини Війна
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На Сумщині застосовано екстрене аварійне відключення через масовані ракетні обстріли, - обленерго

ремонт,електроенергія,електрика,світло

На території Сумщини застосовано екстрене аварійне відключення через масовані ракетні обстріли.

Про це повідомляє пресслужба Сумиобленерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Черкаській області вводять аварійні відключення світла

Автор: 

обленерго (410) Сумська область (3663) електроенергія (6191)


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Давно вже було потрібно всіх мокшанських військовополоненних та колаборантів з виявленими прихильниками "русского мира" розосередити по всіх об'єктах критичної інфраструктури (причому таким чином, щоб у разі потраплянняі в об'єкт всі розміщені там москалі обов'язково б загинули).
Це жодним чином не порушує "женевських конвенцій", адже полонені розміщуються в глибокому тилу на цілком цивільних об'єктах і їхня загибель буде спричинена виключно порушенням цих самих конвенцій російською стороною.
До речі, під час 2-ї світової Черчиль у Великобританії вчинив щось подібне.
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05.12.2022 15:05 Відповісти
За ситуації, що складається, Українській владі варто подумати про націоналізацію всіх підприємств критичної інфраструктури та життезабезпечення населених пунктів (обл- і міськгазів, обл- і міськенерго, теплоенерго, водоканалів, ЖЕКів, ОСББ, обслуговуючих компаній тощо). Всіх їх можна підпорядкувати ДСНС, надавши статус "воєнізованих". Це надасть змогу ліквідовувати можливі аварії та пошкодження більш оперативними темпами, в цілодобвому режимі. Працівників цих підприємств треба вважати мобілізованими з усім, що з цього випливає (в якості "батога" -- заборона звільнень, прирівняння не виходу на роботу або не виконання наказу до військового злочину; в якості "пряника" - статус учасника війни або бойових дій, надбавки за усунення пошкоджень під час обстрілів чи повітряних атак (як на полі бою) тощо).
Все ж треба нарешті почати застосовувати всі механізми, притаманні стану війни.
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05.12.2022 15:18 Відповісти
"Все ж треба нарешті почати застосовувати всі механізми, притаманні стану війни." - що робити із діячами у владі, які своїми діями чи бездіяльністью убили тисячі людей. Як на мене, таких треба ізолювати в першу чергу та якнайшвидвше, вони "могут повторить!".
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05.12.2022 15:34 Відповісти
 
 