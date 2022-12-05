На Сумщині застосовано екстрене аварійне відключення через масовані ракетні обстріли, - обленерго

На території Сумщини застосовано екстрене аварійне відключення через масовані ракетні обстріли.

Про це повідомляє пресслужба Сумиобленерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", - йдеться в повідомленні.

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