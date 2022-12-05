В Сумской области применено экстренное аварийное отключение из-за массированных ракетных обстрелов, - облэнерго
На территории Сумщины применено экстренное аварийное отключение из-за массированных ракетных обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба Сумыоблэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
"Для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины из-за массированных ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" применено экстренное аварийное отключение по всей Сумской области", - говорится в сообщении.
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Це жодним чином не порушує "женевських конвенцій", адже полонені розміщуються в глибокому тилу на цілком цивільних об'єктах і їхня загибель буде спричинена виключно порушенням цих самих конвенцій російською стороною.
До речі, під час 2-ї світової Черчиль у Великобританії вчинив щось подібне.
Все ж треба нарешті почати застосовувати всі механізми, притаманні стану війни.