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Новости Война
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В Сумской области применено экстренное аварийное отключение из-за массированных ракетных обстрелов, - облэнерго

ремонт,електроенергія,електрика,світло

На территории Сумщины применено экстренное аварийное отключение из-за массированных ракетных обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумыоблэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"Для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины из-за массированных ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" применено экстренное аварийное отключение по всей Сумской области", - говорится в сообщении.

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облэнерго (126) Сумская область (3011) Тарифы на электроэнергию (2163)


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Давно вже було потрібно всіх мокшанських військовополоненних та колаборантів з виявленими прихильниками "русского мира" розосередити по всіх об'єктах критичної інфраструктури (причому таким чином, щоб у разі потраплянняі в об'єкт всі розміщені там москалі обов'язково б загинули).
Це жодним чином не порушує "женевських конвенцій", адже полонені розміщуються в глибокому тилу на цілком цивільних об'єктах і їхня загибель буде спричинена виключно порушенням цих самих конвенцій російською стороною.
До речі, під час 2-ї світової Черчиль у Великобританії вчинив щось подібне.
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05.12.2022 15:05 Ответить
За ситуації, що складається, Українській владі варто подумати про націоналізацію всіх підприємств критичної інфраструктури та життезабезпечення населених пунктів (обл- і міськгазів, обл- і міськенерго, теплоенерго, водоканалів, ЖЕКів, ОСББ, обслуговуючих компаній тощо). Всіх їх можна підпорядкувати ДСНС, надавши статус "воєнізованих". Це надасть змогу ліквідовувати можливі аварії та пошкодження більш оперативними темпами, в цілодобвому режимі. Працівників цих підприємств треба вважати мобілізованими з усім, що з цього випливає (в якості "батога" -- заборона звільнень, прирівняння не виходу на роботу або не виконання наказу до військового злочину; в якості "пряника" - статус учасника війни або бойових дій, надбавки за усунення пошкоджень під час обстрілів чи повітряних атак (як на полі бою) тощо).
Все ж треба нарешті почати застосовувати всі механізми, притаманні стану війни.
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05.12.2022 15:18 Ответить
"Все ж треба нарешті почати застосовувати всі механізми, притаманні стану війни." - що робити із діячами у владі, які своїми діями чи бездіяльністью убили тисячі людей. Як на мене, таких треба ізолювати в першу чергу та якнайшвидвше, вони "могут повторить!".
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05.12.2022 15:34 Ответить
 
 