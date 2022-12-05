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У Черкаській області вводять аварійні відключення світла

електроенергія,електрика,світло,леп

У зв’язку з можливими ракетними ударами по об’єктах енергетики у Черкаській області застосовано аварійні відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Аварійні відключення запровадили у таких структурних підрозділах:

  • ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
  • Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
  • Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
  • Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);
  • Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
  • Городищенський філіал ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
  • Смілянська філія ВСП "Смілянські енергетичні мережі" (частково);
  • ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);
  • Шполянський філіал ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).

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Автор: 

електроенергія (6191) відключення світла (1087) Чернігівська область (904)


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отак правильно. в Києві також. краще вимкнути перед атакою, чим потім балансувати згоріле...
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05.12.2022 14:27 Відповісти
не краще , тому що працюють атомні станції. А їх не вимкнеш швидко ,потрібно кудись дівать
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05.12.2022 14:38 Відповісти
Думаю, що їх введуть у більшості регіонів сьогодні...
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05.12.2022 14:38 Відповісти
На полтавщині його й не відміняли, максимум вмикали на 8 годин 50% вночі.
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05.12.2022 14:42 Відповісти
А до весни ще дуже далеко..
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05.12.2022 15:03 Відповісти
 
 