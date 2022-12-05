У Черкаській області вводять аварійні відключення світла
У зв’язку з можливими ракетними ударами по об’єктах енергетики у Черкаській області застосовано аварійні відключення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
Аварійні відключення запровадили у таких структурних підрозділах:
- ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
- Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
- Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);
- Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Городищенський філіал ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Смілянська філія ВСП "Смілянські енергетичні мережі" (частково);
- ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);
- Шполянський філіал ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).
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