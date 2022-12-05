В Черкасской области вводят аварийные отключения света

В связи с возможными ракетными ударами по объектам энергетики в Черкасской области применены аварийные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

Аварийные отключения ввели в следующих структурных подразделениях:

ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);

Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);

Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);

Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Городищенский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Смелянский филиал ВСП "Смелянские энергетические сети" (частично);

ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);

Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).

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