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Новости Агрессия России против Украины
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В Черкасской области вводят аварийные отключения света

електроенергія,електрика,світло,леп

В связи с возможными ракетными ударами по объектам энергетики в Черкасской области применены аварийные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

Аварийные отключения ввели в следующих структурных подразделениях:

  • ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
  • Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
  • Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
  • Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);
  • Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
  • Городищенский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
  • Смелянский филиал ВСП "Смелянские энергетические сети" (частично);
  • ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);
  • Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).

Читайте: Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Дефицит электроэнергии сохраняется, – "Укрэнерго"

Тарифы на электроэнергию (2163) отключение света (422) Черниговская область (1121)


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отак правильно. в Києві також. краще вимкнути перед атакою, чим потім балансувати згоріле...
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05.12.2022 14:27 Ответить
не краще , тому що працюють атомні станції. А їх не вимкнеш швидко ,потрібно кудись дівать
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05.12.2022 14:38 Ответить
Думаю, що їх введуть у більшості регіонів сьогодні...
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05.12.2022 14:38 Ответить
На полтавщині його й не відміняли, максимум вмикали на 8 годин 50% вночі.
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05.12.2022 14:42 Ответить
А до весни ще дуже далеко..
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05.12.2022 15:03 Ответить
 
 