В Черкасской области вводят аварийные отключения света
В связи с возможными ракетными ударами по объектам энергетики в Черкасской области применены аварийные отключения света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.
Аварийные отключения ввели в следующих структурных подразделениях:
- ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
- Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
- Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);
- Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Городищенский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Смелянский филиал ВСП "Смелянские энергетические сети" (частично);
- ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);
- Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Panda Freeav
показать весь комментарий05.12.2022 14:27 Ответить Мне нравится 2
A San
показать весь комментарий05.12.2022 14:38 Ответить Мне нравится 1
Flying Eagle
показать весь комментарий05.12.2022 14:38 Ответить Мне нравится 0
Олег Квиташ
показать весь комментарий05.12.2022 14:42 Ответить Мне нравится 1
Валентина Иващенко #533073
показать весь комментарий05.12.2022 15:03 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль