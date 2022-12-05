Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Дефицит электроэнергии сохраняется, – "Укрэнерго"

На 5 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу "Укрэнерго".

"На утро понедельника диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рост объемов потребления электроэнергии. Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым понижением температуры почти по всей стране", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, в течение выходных применялись минимальные объемы аварийных отключений. Это произошло благодаря увеличению мощности атомных электростанций и традиционному для субботы-воскресенью снижению потребления.

"Напомним, что в случае несоблюдения лимитов потребления вводятся аварийные отключения. Графики плановых отключений составляет, применяет и публикует облэнерго", - отметили в "Укрэнерго".

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