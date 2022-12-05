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Новости Война
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Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Дефицит электроэнергии сохраняется, – "Укрэнерго"

електроенергія

На 5 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу "Укрэнерго".

"На утро понедельника диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рост объемов потребления электроэнергии. Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым понижением температуры почти по всей стране", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, в течение выходных применялись минимальные объемы аварийных отключений. Это произошло благодаря увеличению мощности атомных электростанций и традиционному для субботы-воскресенью снижению потребления.

"Напомним, что в случае несоблюдения лимитов потребления вводятся аварийные отключения. Графики плановых отключений составляет, применяет и публикует облэнерго", - отметили в "Укрэнерго".

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Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) электроэнергия (772)


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Кому вы чешете ,зебилы? Какой может дефицит быть,если треть страны развалено,потребления нет,плюс ваши всранные суточные отключения в областях. Думаете вам кто то ещё верит,дебилы зелёные? Не устали воровать,прикрываясь войной,уроды? Совсем за дураков народ считаете? А зря.
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05.12.2022 12:51 Ответить
Брехня це квартальна фішка.
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05.12.2022 12:57 Ответить
А що ви їм зробите,а нічого!
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05.12.2022 13:03 Ответить
 
 