Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Дефіцит електроенергії зберігається, - "Укренерго"

Станом на 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"На ранок понеділка, диспетчерський центр "Укренерго" фіксує зростання обсягів споживання електроенергії. Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в компанії, протягом вихідних застосовувалися мінімальні обсяги аварійних відключень. Це сталося завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання.

"Нагадаємо, що у разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення. Графіки планових відключень складає, застосовує і публікує обленерго", - зазначили в "Укренерго".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" виставить рахунок росіянам за знищені об’єкти інфраструктури