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Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Дефіцит електроенергії зберігається, - "Укренерго"

електроенергія

Станом на 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"На ранок понеділка, диспетчерський центр "Укренерго" фіксує зростання обсягів споживання електроенергії. Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні", - йдеться в повідомленні. 

Як зазначають в компанії, протягом вихідних застосовувалися мінімальні обсяги аварійних відключень. Це сталося завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання.

"Нагадаємо, що у разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення. Графіки планових відключень складає, застосовує і публікує обленерго", - зазначили в "Укренерго". 

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електроенергія (6191) Укренерго (2692) Електрика (2042)


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Кому вы чешете ,зебилы? Какой может дефицит быть,если треть страны развалено,потребления нет,плюс ваши всранные суточные отключения в областях. Думаете вам кто то ещё верит,дебилы зелёные? Не устали воровать,прикрываясь войной,уроды? Совсем за дураков народ считаете? А зря.
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05.12.2022 12:51 Відповісти
Брехня це квартальна фішка.
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05.12.2022 12:57 Відповісти
А що ви їм зробите,а нічого!
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05.12.2022 13:03 Відповісти
 
 