Ракетний удар по Одещині: пошкоджено два інфраструктурні об’єкти
Окупанти завдали ракетного удару по Одещині.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурні об’єкти. Одна особа госпіталізована. ДСНС вже працюють на місці", - йдеться у повідомленні.
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