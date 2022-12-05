Ракетний удар по Одещині: пошкоджено два інфраструктурні об’єкти

Окупанти завдали ракетного удару по Одещині.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурні об’єкти. Одна особа госпіталізована. ДСНС вже працюють на місці", - йдеться у повідомленні.

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