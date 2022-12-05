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Новини Війна
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Ракетний удар по Одещині: пошкоджено два інфраструктурні об’єкти

ракета,рф

Окупанти завдали ракетного удару по Одещині.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурні об’єкти. Одна особа госпіталізована. ДСНС вже працюють на місці", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Миколаївщиною збито мінімум 3 ворожі ракети, над Одещиною - 2, - Кім

Автор: 

обстріл (28414) Одеська область (3204) ракети (4022) Офіс Президента (2021)


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❗️Всі міські котельні Одеси зупинені. Робота буде відновлена після відновлення електро- та водопостачання, повідомили в міськраді.
https://t.me/suspilneodesa/19374
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05.12.2022 16:08 Відповісти
Для чого писати про пошкоджені об'єкти?
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05.12.2022 16:36 Відповісти
Бо в непошкоджених менше новизни, вони менш цікаві в новинах.
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05.12.2022 17:49 Відповісти
 
 