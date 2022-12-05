У Житомирі відсутнє світло через ракетні атаки сусідніх областей
Через ракетні атаки сусідніх областей у Житомирі вимкнули електропостачання.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки що прильотів по Житомиру немає, але в сусідні області є. Тому незрозуміло, яка ситуація з електроенергією. Повне відключення", - написав Сухомлин.
За його словами, незабаром розпочнеться поступове підключення до енергопостачання невеликої частини Житомира, але більша частина міста поки що залишатиметься без електроенергії.
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