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Новини Агресія Росії проти України
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Трьом російським військовослужбовцям, які погрожували розстрілом двом цивільним під час окупації Ізюму, заочно повідомлено про підозру, - прокуратура

ізюм

Троє російських військових пограбували та погрожували вбити мирних жителів Ізюму Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури

"За даними слідства, у травні цього року під час окупації м. Ізюм троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, що відноситься до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, зупинили автівку з двома цивільними.  Російські армійці здійснили два постріли з автомата Калашникова поблизу передніх коліс автівки. Після цього окупанти почали вимагати гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони вистрілять в них на ураження", - йдеться в повідомленні.

Забравши в потерпілих гроші, російські солдати пішли. Завдяки проведеним оперативним заходам встановлено осіб військових РФ – потерпілі впізнали їх. Підозрюваним заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: 

прокуратура (3674) Харківщина (6054) Ізюм (330) воєнні злочини (1859)


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