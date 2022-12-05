Російський ракетний терор несе величезні загрози безпеці сусідніх країн, - МЗС

На території Молдови сьогодні впала ракета. Російський ракетний терор несе величезні загрози безпеці сусідніх країн.

Про це повідомив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗМІ повідомляють про падіння ракети на території Молдови після ракетного удару Росії по Україні. Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн", - зазначає він.

За словами Ніколенка, Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку РФ.

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