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Російський ракетний терор несе величезні загрози безпеці сусідніх країн, - МЗС

молдова,ракета

На території Молдови сьогодні впала ракета. Російський ракетний терор несе величезні загрози безпеці сусідніх країн.

Про це повідомив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗМІ повідомляють про падіння ракети на території Молдови після ракетного удару Росії по Україні. Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн", - зазначає він.

За словами Ніколенка, Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На територію Молдови поблизу кордонів з Україною впала ракета. ФОТО

Автор: 

МЗС (4120) Молдова (2068) ракети (4022) Ніколенко Олег (365)


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так в Польші чи в Молдові упала ракета?
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05.12.2022 16:57 Відповісти
Ця ракета спочатку впала в Молдові, а потім підстрибнула до Польщі.
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05.12.2022 17:14 Відповісти
Вы уже определились. На территории Польши или Молдовы ?
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05.12.2022 16:58 Відповісти
Десь там. Приблизно "сем"-"восем".
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05.12.2022 17:00 Відповісти
Тільки Европа не визнає що це кацапська ракета. Так само і з безпекою, розслабилися вони там. Допоки масово ракети на них не полетять
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05.12.2022 17:04 Відповісти
Еще не знают видимо. По умолчанию если в Польшу то это Украинская, если в Молдову то подумать, посоветоваться надо.
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05.12.2022 17:05 Відповісти
МЗС у фейсі написало "Молдова", "Польща" - це цензор штанганув.
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05.12.2022 17:06 Відповісти
Російський ракетний терор несе величезні загрози безпеці сусідніх країн

- готовий поспорити, що сусідні країни простять будь-які прильоти від кацапів, "толька би не вайна"
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05.12.2022 17:09 Відповісти
 
 