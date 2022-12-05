ГУР МО про вибух на аеродромі базування стратегічної авіації Росії: "Це підтвердження деградації їхньої військової інфраструктури"

Вибухи на аеродромі в Енгельсі Саратовської області демонструють деградацію військової інфраструктури Росії.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, він може лише розділити з усією Україною добрі новини про вибух на аеродромі.

"Коли у терористів щось горить — це викликає позитив. Тим більше, що це аеродром для стратегічних бомбардувальників, які вбивають мирних людей. Про все інше поговоримо після війни", — сказав Юсов.

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Він зазначив, що за все, що відбувається на території країни-агресора, відповідає уряд РФ.

"Сьогоднішні події — це підтвердження деградації їхньої військової інфраструктури. Решту ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати", — резюмував представник ГУР.