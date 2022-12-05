У Києві застосовуються екстрені відключення електрики, графіки не діють, – ДТЕК

Мережевий оператор "ДТЕК Київські електромережі" повідомив про екстрені обмеження електропостачання в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Через масовану атаку Росії на об'єкти критичної інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення в столиці", – повідомили у ДТЕК.

Також зазначається, що графіки планових відключень, до яких Україна повернулася з понеділка після масованої атаки 23 листопада та пов'язаних із цим аварійних відключень, наразі не діють.

Споживання електроенергії в Києві у зв'язку з черговою російською ракетною атакою обмежено на 575 МВ, проте тотальні відключення не передбачаються. Про це повідомив голова постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

"У Києві зараз екстрені відключення через атаки. Споживання обмежене на 575 МВт, але про тотальне відключення не йдеться. Більша частина міста - зі світлом. Як тільки ситуація в енергосистемі повністю стабілізується, ми повернемося до графіків відключень", - написав він.

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Нагадуємо, після скасування повітряної тривоги 5 грудня оператори електромереж попередили про аварійні відключення в Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Рівненській та Івано-Франківській областях. Знеструмленими залишаються Одеса та Одеський район, а також Житомир. Раніше було анонсовано аварійні відключення в Черкаській, Миколаївській та Сумській областях.