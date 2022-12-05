Чим більше воєнних злочинів скоює Росія, тим більше зброї має отримувати Україна, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи сьогоднішню чергову масовану ракетну атаку РФ по Україні, заявив, що чим більше воєнних злочинів скоять росіяни, тим більше зброї має отримати Україна від Заходу.
Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Росія випустила черговий шквал ракет по нашій критично важливій цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити людей електроенергії, води та опалення в умовах низьких температур. Чим більше воєнних злочинів скоює Росія, тим більше зброї має бути надано Україні для якнайшвидшого припинення російського терору" - написав Кулеба.
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тіпа чим більше мертвих кацапів,тим менше вам бк...