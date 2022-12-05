УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5323 відвідувача онлайн
Новини Війна
900 50

Чим більше воєнних злочинів скоює Росія, тим більше зброї має отримувати Україна, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи сьогоднішню чергову масовану ракетну атаку РФ по Україні, заявив, що чим більше воєнних злочинів скоять росіяни, тим більше зброї має отримати Україна від Заходу.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росія випустила черговий шквал ракет по нашій критично важливій цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити людей електроенергії, води та опалення в умовах низьких температур. Чим більше воєнних злочинів скоює Росія, тим більше зброї має бути надано Україні для якнайшвидшого припинення російського терору" - написав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін жадав знищити Україну за лічені дні, а тепер щасливий кататися на авто по мосту. Його агресивні амбіції зменшилися, - Кулеба

Автор: 

крилаті ракети (1072) допомога (8340) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
05.12.2022 20:43
+2
Біда з вами - все не так .
показати весь коментар
05.12.2022 20:56
+1
Ми як полігон .
показати весь коментар
05.12.2022 20:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми як полігон .
показати весь коментар
05.12.2022 20:38 Відповісти
Геній,геній,неймовірний геній.
показати весь коментар
05.12.2022 20:54 Відповісти
Біда з вами - все не так .
показати весь коментар
05.12.2022 20:56 Відповісти
Ви зайшли наприклад в туалет,сільській,подивились в дірку,і кажете-кокахи.Так зрозуміло?🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.12.2022 20:59 Відповісти
А вам шо до мене .
показати весь коментар
05.12.2022 21:01 Відповісти
Де?🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.12.2022 21:01 Відповісти
В Караганде -- Жданова -- Не место .
показати весь коментар
05.12.2022 21:04 Відповісти
Це якась кацапська істерика🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.12.2022 21:05 Відповісти
Норм .
показати весь коментар
05.12.2022 21:06 Відповісти
Шо норм🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.12.2022 21:07 Відповісти
Шо Вам не до шмиги .
показати весь коментар
05.12.2022 21:08 Відповісти
А Вам шо?🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.12.2022 21:09 Відповісти
Ваші нападки .
показати весь коментар
05.12.2022 21:10 Відповісти
Сьогодні знову збирали гроші військовим.Ви як?
показати весь коментар
05.12.2022 21:12 Відповісти
Помолився -- я на нолях --пенсія 2000 грн .
показати весь коментар
05.12.2022 21:14 Відповісти
Дездемона?🤣🤣🤣А на інет вистачає?
показати весь коментар
05.12.2022 21:16 Відповісти
А як би Ви мене доставали .
показати весь коментар
05.12.2022 21:17 Відповісти
Ну так і військовим вистачить,це ж більш важливо,чи ні?
показати весь коментар
05.12.2022 21:18 Відповісти
Я ж сказав я на нолях -- в сім"і двоє хворих -- діабет і онко .
показати весь коментар
05.12.2022 21:22 Відповісти
Жах,на нолях....і платиш за інет+хворі?Так не буває.Хворі-а ти з ранку до ночі на Цензорі?Жахлива людина.
показати весь коментар
05.12.2022 21:29 Відповісти
Інет мені потрібен -- рецепти і тд .-- чого я повинен відчитуватись -- Ви прокурор .
показати весь коментар
05.12.2022 21:34 Відповісти
Рецепти на Цензорі?
показати весь коментар
05.12.2022 21:38 Відповісти
В лікарні в аптеці в сімеиного -- для чого Вам чуже горе -- Вам свого мало .
показати весь коментар
05.12.2022 21:41 Відповісти
А Цензор до чого?В Караганде-до чого,Жданова-до чого?.....Де тут аптека?
показати весь коментар
05.12.2022 21:43 Відповісти
Я не починав .
показати весь коментар
05.12.2022 21:44 Відповісти
І?
показати весь коментар
05.12.2022 21:47 Відповісти
Все .
показати весь коментар
05.12.2022 21:48 Відповісти
Що все?Не зрозумів.
показати весь коментар
05.12.2022 21:51 Відповісти
А я при чому шо Ви шось не зрозуміли .
показати весь коментар
05.12.2022 21:53 Відповісти
Так шо все?
показати весь коментар
05.12.2022 21:54 Відповісти
Ну да .
показати весь коментар
05.12.2022 21:55 Відповісти
Ну нет.Шо все?
показати весь коментар
05.12.2022 21:56 Відповісти
Зеро .
показати весь коментар
05.12.2022 21:57 Відповісти
Так.А шо все?
показати весь коментар
05.12.2022 21:58 Відповісти
Все має свіи кінець -- баи - баи .
показати весь коментар
05.12.2022 22:00 Відповісти
Де кінець?Який?Слабенький троль🤣🤣🤣🌹
показати весь коментар
05.12.2022 22:03 Відповісти
Та мене тут тролят кому нє лєнь .
показати весь коментар
05.12.2022 22:05 Відповісти
Точьна🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.12.2022 22:06 Відповісти
Ага .
показати весь коментар
05.12.2022 22:07 Відповісти
Так а шо все?
показати весь коментар
05.12.2022 22:08 Відповісти
Точніше не буває --
показати весь коментар
05.12.2022 22:10 Відповісти
Що саме?Все?
показати весь коментар
05.12.2022 22:14 Відповісти
До завтра?🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.12.2022 23:05 Відповісти
А в чем был неправ наш собеседник?
показати весь коментар
05.12.2022 21:05 Відповісти
а хто в курсах, від чого боронки глибше - від "хлопков" чи від "інцідєнтов"?
показати весь коментар
05.12.2022 20:39 Відповісти
показати весь коментар
05.12.2022 20:43 Відповісти
Ці глузування з Зеленського відверто недоречні. Україна не була спроможна створити ******* зброю необхідної якості (як в Заходу) та кількості (як у соссіан). До речі, внесок Заходу у початок цієї війні більш ніж суттєвий. Саме Захід роками закривав оченята на злочини фашистської Расбсєї та обсирався будь-якого прямого конфлікту з **********. Зрештою, риторіка Заходу стала іншою (більш дорослою), але навіть зараз видно, що яєць в них нема. Нема Черчиллів та Рейганів з Рузвельтами.
показати весь коментар
05.12.2022 23:50 Відповісти
ой ***** та ти шо,до 19 го могла а потім **** і не змогла?
показати весь коментар
06.12.2022 03:01 Відповісти
Зате який асфальт, який асфальт, шатли до Криму, розмінований Чонгар, бо там наші люди, кримінальна справа проти Порошенка, тому що закупив клістрони для наших ракет с-300, нападки на Кличка, що він ще у 21 році почав створювати тероборону, що це не його справа, тому що справа слуг и ко, це було здати Україну, а ти тут якусь маячню пишеш.
показати весь коментар
17.01.2023 12:36 Відповісти
в принципі вірно...але завтра якийсь утирок знайде інакшу формулу...
тіпа чим більше мертвих кацапів,тим менше вам бк...
показати весь коментар
05.12.2022 20:54 Відповісти
 
 