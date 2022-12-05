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Новини Війна
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Енергетики приступили до ліквідації наслідків ракетних ударів по інфраструктурі, роботи триватимуть всю ніч, — ДТЕК

дтек

Аварійні бригади енергетиків приступили до ліквідації наслідків ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, роботи триватимуть всю ніч, аби якнайшвидше відновити електропостачання споживачів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ситуація складна, хоча вона і контрольована. Це уже восьма хвиля обстрілів. У нас проблема з тим, що дійсно були попадання у Київській, Одеській та Вінницькій областях. Нам дуже пощастило, що так гарно спрацювало ППО – 60 з 70 ракет – це гарний результат, було б значно гірше, якби наші ЗСУ не творили такі дива", — заявив Сахарук.

Внаслідок обстрілів, майже по всіх регіонах України проводяться аварійні відключення для стабілізації системи.

"Енергетики приступили для усунення пошкоджень, вночі роботи будуть тривати. Будемо намагатися зробити так, щоб якомога скоріше повернутися до графіків стабілізаційних відключень, щоб припинити аварійні відключення", - заявив виконавчий директор ДТЕК.

Також читайте: В усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень, - Укренерго

Нагадаємо, з жовтня Росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції. 5 грудня Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичні об’єкти України. За офіційною інформацією, по Україні було випущено більш ніж 70 ракет, з них понад 60 було збито. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури в трьох областях.

Автор: 

енергетика (2592) ДТЕК (1982)


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Топ коментарі
+12
Після перемоги пам'ятник енергетикам обов'язково. Це справжні герої.
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05.12.2022 22:05
+8
І тим хто вчасно оплачує рахунки. Зараз це теж героїзм...
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05.12.2022 22:09
+3
Пора починати знищення військових обєктів. Насамперед в Криму.
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05.12.2022 22:08
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Після перемоги пам'ятник енергетикам обов'язково. Це справжні герої.
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05.12.2022 22:05 Відповісти
І тим хто вчасно оплачує рахунки. Зараз це теж героїзм...
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05.12.2022 22:09 Відповісти
про що киздиш ?
через блекаут не користуюсь обігрівачем та ел. плитою (лише мультиваркою) і рахунок за минулий місяць буде в рази менший

.
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05.12.2022 22:20 Відповісти
Багато людей Вам за це вдячні. Але мова йде про те що багато сімей не мають змоги оплачувати рахунки і за 9 місяців накопичили величезні заборгованості з електрики. Мільйони людей за кордоном і теж не сплатили борги. А ремонт після ударів по інфраструктурі не безкоштовний...
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05.12.2022 22:27 Відповісти
хтота ордена требует...
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05.12.2022 22:05 Відповісти
заморытэсь отрымуваты колысь..
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05.12.2022 22:09 Відповісти
електрики працюють без вихідних в дві зміни
не заслужили "За заслуги" ?

ах да, у нас інші мають "За заслуги" - ЗЄльоні та квартальні слуги
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05.12.2022 22:24 Відповісти
Мамкині орденоносці. Як Кошовий, Пікалов та Мосейчук отримали відзнаки за мужність замість ЗСУ та електриків
https://www.youtube.com/watch?v=QEn6-3-NStw
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05.12.2022 22:26 Відповісти
у нас море окопів... і море достойних козаків у них...
у нас бракує заголовків у смі для воїнів.
енергетикам ,звичайно,наша шана,але будьте людьми.
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05.12.2022 22:32 Відповісти
Скоро вони ще по Герою України отримають. Як при Януковичу шахтьори.
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05.12.2022 22:33 Відповісти
шахтьори не язиком вугілля рачки ворочали на глибині 1 км із небезпекою взриву

кожен день йшли в забой без гарантії повернутись, а ці пики навіть телевізор не розібьє
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05.12.2022 22:44 Відповісти
Пора починати знищення військових обєктів. Насамперед в Криму.
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05.12.2022 22:08 Відповісти
Це від вас порада генштабу? Чи наказ? А може ЗСУ буде вирішувати?
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05.12.2022 22:28 Відповісти
Це порада. Краще мудрого порада, ніж дурного допомога.
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05.12.2022 22:34 Відповісти
Порада. То ж хай вже ЗСУ вирішують. Нарешті! Бо звідти ж прилітає...
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05.12.2022 22:35 Відповісти
Нажаль РФ може по нам стріляти, а ми ні, бо Сполучені Штати таємно модифікували передові пускові установки HIMARS передані Україні, щоб ЗСУ не змогли їх використати для запуску ракет великої дальності по росії.
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06.12.2022 00:45 Відповісти
прямо там тайно. пока фсб-кроты в кровати зЕленгскава хрен нам высокотехнологичное оружие
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06.12.2022 01:11 Відповісти
 
 