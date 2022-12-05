Енергетики приступили до ліквідації наслідків ракетних ударів по інфраструктурі, роботи триватимуть всю ніч, — ДТЕК

Аварійні бригади енергетиків приступили до ліквідації наслідків ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, роботи триватимуть всю ніч, аби якнайшвидше відновити електропостачання споживачів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ситуація складна, хоча вона і контрольована. Це уже восьма хвиля обстрілів. У нас проблема з тим, що дійсно були попадання у Київській, Одеській та Вінницькій областях. Нам дуже пощастило, що так гарно спрацювало ППО – 60 з 70 ракет – це гарний результат, було б значно гірше, якби наші ЗСУ не творили такі дива", — заявив Сахарук.

Внаслідок обстрілів, майже по всіх регіонах України проводяться аварійні відключення для стабілізації системи.

"Енергетики приступили для усунення пошкоджень, вночі роботи будуть тривати. Будемо намагатися зробити так, щоб якомога скоріше повернутися до графіків стабілізаційних відключень, щоб припинити аварійні відключення", - заявив виконавчий директор ДТЕК.

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Нагадаємо, з жовтня Росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції. 5 грудня Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичні об’єкти України. За офіційною інформацією, по Україні було випущено більш ніж 70 ракет, з них понад 60 було збито. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури в трьох областях.