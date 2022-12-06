На Київщині чадним газом від генератора отруїлася 18-річна дівчина, - ДСНС
На Київщині в селі Білогородка 18-річна дівчина отруїлася чадним газом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.
Причиною отруєння стала неправильна експлуатація бензинового генератора.
Рятувальники передали потерпілу медикам. Наразі вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні.
"Генератори – небезпечні. Щоб не сталося біди - суворо дотримуйтеся елементарних правил безпеки під час використання!" – зазначили у відомстві.
Топ коментарі
+10 Ol Eg #538839
показати весь коментар06.12.2022 20:04
+9 Liliana Volhovska
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+5 Артм Воронцов
показати весь коментар06.12.2022 19:59
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Кстати, "кое-кто" уже бы молчал, если об императрице говорить)
слухай, твоє "святЕ" це на 90% лицемірство і на 10 - самозаспокоєння.
офігєть - його мочать, а він - нахвалює Яхве!!!!
Слиш, мужик, а почитай шо Яхве робив, так ти сраліна полюбиш.
то саме шо Гітлер проти сраліна, то сралін - проти яхве!!
це літературна метафора
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- Дава, проснись!
- Шо там?
- Тебя убили!
- Та ты шо! Насмерть?
ну почитай же ти мудєнь чи мудачка інструкцію
спитай, млять людей, що не можна робити...