На Київщині чадним газом від генератора отруїлася 18-річна дівчина, - ДСНС

На Київщині в селі Білогородка 18-річна дівчина отруїлася чадним газом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.

Причиною отруєння стала неправильна експлуатація бензинового генератора.

Рятувальники передали потерпілу медикам. Наразі вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні.

"Генератори – небезпечні. Щоб не сталося біди - суворо дотримуйтеся елементарних правил безпеки під час використання!" – зазначили у відомстві.

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