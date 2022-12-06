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Новини
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На Київщині чадним газом від генератора отруїлася 18-річна дівчина, - ДСНС

генератор

На Київщині в селі Білогородка 18-річна дівчина отруїлася чадним газом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.

Причиною отруєння стала неправильна експлуатація бензинового генератора.

Рятувальники передали потерпілу медикам. Наразі вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні.

"Генератори – небезпечні. Щоб не сталося біди - суворо дотримуйтеся елементарних правил безпеки під час використання!" – зазначили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві родини під Києвом отруїлися чадним газом з генераторів. Чоловік загинув. ФОТО

Автор: 

отруєння (944) генератор (198)


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Топ коментарі
+10
Правила техніки безпеки пишуться кров'ю, і це не пусті слова. Шановний Цензор, раз вже повідомили про цю подію, то напишіть що запускати "дирчики" в хаті/квартирі (закритому приміщенні) - смертельно небезпечно.
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06.12.2022 20:04
+9
"насмерть отруїлася 18-річна дівчина" - у заголовку. "Рятувальники передали потерпілу медикам. Наразі вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні " - самій статті.
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06.12.2022 19:56
+5
........жуть................ жители тик-тока и ютуба с инстаграммом мало понимают в технике безопасности....... помню бьіли раньше случаи побухать в гараже и погреться в машине.... там другие персонажи..... результат тот же.....
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06.12.2022 19:59
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"насмерть отруїлася 18-річна дівчина" - у заголовку. "Рятувальники передали потерпілу медикам. Наразі вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні " - самій статті.
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06.12.2022 19:56 Відповісти
Хотів би я глянуть на цих писак 'опитних'
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06.12.2022 20:02 Відповісти
Типично для поколения интернета где сам себе редактор. Раньше в издательствах работали корректора, которые были заняты как раз исправлением таких глюков.
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06.12.2022 20:44 Відповісти
що ви розумієте? це "друге пришесття"! Іісус, Христос наш, явив себе наріду, тепер в тілі жінки, яка пізнала віру через святий гєнєратор
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06.12.2022 20:08 Відповісти
Не богохульствуй
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06.12.2022 20:23 Відповісти
іжісі на нібісі і асьм єсть жітійо майо
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06.12.2022 20:28 Відповісти
Ну он же не императрицу Колдуин оскорбил, а всего лишь постебался со сказочек про Яхве Иисусосвятодуховича
Кстати, "кое-кто" уже бы молчал, если об императрице говорить)
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06.12.2022 20:34 Відповісти
ТИ ВИРОДОК!!!!!!
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07.12.2022 00:01 Відповісти
Ну он же не мог помешать ассасинам, я его не особо виню, но иногда можно бы быть и повнимательней. С точки зрения, например, питекантропа, вы ведь тоже, ээээ, далеко не красавец
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08.12.2022 08:22 Відповісти
Толерантність і повага до інших прояв культури і людяності. Чи ви хочите показати зворотнє?
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06.12.2022 21:20 Відповісти
Они малолетние стебари. Взрослый человек не станет самоутверждаться понося проявления человеческой культуры. А тут пожалуйста, показуй свое "превосходство" и пусть все "знают, какой я крутой".
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06.12.2022 21:36 Відповісти
він обижений кимось із попів мпц. от і виливає свою ненависть на те, що свято більшості українців.
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07.12.2022 05:32 Відповісти
"святЕ" це типу здихаючи від голоду, славити Яхве і весело радіти шо дитина поки що жива(а чо? решта 6 - вже щосили дмуть у флейту Яхве, так шо їм добре, а ледве дихаючій - якось не особливо?)
слухай, твоє "святЕ" це на 90% лицемірство і на 10 - самозаспокоєння.
офігєть - його мочать, а він - нахвалює Яхве!!!!
Слиш, мужик, а почитай шо Яхве робив, так ти сраліна полюбиш.
то саме шо Гітлер проти сраліна, то сралін - проти яхве!!
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08.12.2022 08:26 Відповісти
........жуть................ жители тик-тока и ютуба с инстаграммом мало понимают в технике безопасности....... помню бьіли раньше случаи побухать в гараже и погреться в машине.... там другие персонажи..... результат тот же.....
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06.12.2022 19:59 Відповісти
Правила техніки безпеки пишуться кров'ю, і це не пусті слова. Шановний Цензор, раз вже повідомили про цю подію, то напишіть що запускати "дирчики" в хаті/квартирі (закритому приміщенні) - смертельно небезпечно.
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06.12.2022 20:04 Відповісти
"шановний цензор" робить купу помилок в перекладах і заголовках. Ви багато від нього чекаєте.
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07.12.2022 05:34 Відповісти
пару дней назад будущее добычи света и грядущих обогревов всеми видами топлива, в том числе и без наличия датчиков угарного газа мы тут коротко обсуждали. зима только начинается.
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06.12.2022 20:04 Відповісти
Бідолашне нерозумне дитя, вона цей генератор у хаті поставила?
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06.12.2022 20:11 Відповісти
Так насмерть отруїлася, чи перебуває в лікарні?
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06.12.2022 20:11 Відповісти
коли кажуть "злякався до смерті" це ж не означає "помер від переляку"
це літературна метафора
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06.12.2022 20:15 Відповісти
Передали медикам.
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06.12.2022 21:21 Відповісти
по виду это этот. но он не инверторный. печка, тэны электрокотла, полом наверное обогревались. иначе нафига столько мощи?
https://lodka5.com.ua/generator-gtm-dk7500-l/
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06.12.2022 20:17 Відповісти
Деякі ідіоти на заскленому балконі ставлять і насолоджуються благами цивілізації. А потім... "виносіть готовеньких".
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06.12.2022 20:19 Відповісти
Может, спирт был технический, вот и отравилась.
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06.12.2022 20:20 Відповісти
Похоже у нового поколения никто не учил, что генератор, работающий на топливе, выделяет газы, вдыхание которых не совместимо с жизнью. Не удивлюсь, что генератор стоял в комнате и дымил туда же.
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06.12.2022 20:47 Відповісти
Еще эти самопальные переделки на газ боком вылезут один генератор уже в Киеве на балконе взорвался,я лучше на бензине буду,вот и сейчас запустил так как не успеваю за два часа дровяным или газовым котлом прогреть дом
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06.12.2022 21:10 Відповісти
як самопальні - то так. А вміючи - не думаю, що небезпечніше за бензин.
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07.12.2022 05:37 Відповісти
тик ток вбиває.
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06.12.2022 21:25 Відповісти
А пам'ятаєте, як в "Ліквідації"
- Дава, проснись!
- Шо там?
- Тебя убили!
- Та ты шо! Насмерть?
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06.12.2022 22:29 Відповісти
с таким успехом можно в рот взять выхлопную трубу от волги и балдеть..
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06.12.2022 22:39 Відповісти
ну всі ж наче нормальні люди...
ну почитай же ти мудєнь чи мудачка інструкцію
спитай, млять людей, що не можна робити...
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06.12.2022 23:16 Відповісти
Когда путлер будет пойман, надо его подключить к генератору. Провода за уши, а шланг в пасть - ему должно понравиться. ☠
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07.12.2022 01:58 Відповісти
 
 