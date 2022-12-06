На сьогодні окупованими російською армією лишаються 28 населених пунктів Харківщини
Більшість захоплених територій Харківської області звільнено. Після обстрілів у деяких селах немає жодного вцілілого будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ГУ НП у регіоні Володимир Тимошко на зустрічі із представниками ООН з прав людини.
Він уточнив, що більшість окупованих територій Харківської області звільнено. Нині загарбники контролюють 28 населених пунктів, де живуть 200–300 осіб.
"Після обстрілів у деяких селах немає жодного вцілілого житлового будинку. У місті Харкові військові РФ з початку війни майже повністю зруйнували масованим бомбардуванням найбільший спальний район – Північну Салтівку, де проживали 400 тисяч громадян", – наголосив Тимошко.
Зазначається, що голова управління поліції Харківщини зустрівся з верховним комісаром ООН з прав людини Фолькером Тюрком і главою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер.
Нагадаємо, до середини вересня ЗСУ деокупували більшу частину Харківської області і на окремих ділянках вийшли на кордон з Росією.
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