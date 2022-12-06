"Визнання ефективності роботи", - Верещук і Джапарова відреагували на звинувачення ФСБ Росії

Українські посадовиці відреагували на заочний арешт та оголошення у розшук в Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"ЗМІ написали, що росіяни заочно арештували та оголосили мене в розшук за "посягання на територіальну цілісність РФ". Всі мене про це питають. Ну що я можу сказати? Це моя робота", - написала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в телеграмі.

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Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що сприймає це як "визнання ефективності своєї роботи".

"Зізнаюсь, я займаюсь відновленням територіальної цілісності України з 2014 року, з перших днів окупації Росією моєї Батьківщини. Тому сприймаю такі дії, як визнання ефективності своєї роботи", - написала вона у фейсбуці.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії 6 грудня оголосила в розшук українських урядовиць Еміне Джеппар і Ірину Верещук. Як повідомляли російські ЗМІ, ФСБ звинувачує їх у "порушенні територіальної цілісності РФ", суд заочно заарештував українських посадовиць.

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