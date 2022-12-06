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Новини Війна
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"Визнання ефективності роботи", - Верещук і Джапарова відреагували на звинувачення ФСБ Росії

Українські посадовиці відреагували на заочний арешт та оголошення у розшук в Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"ЗМІ написали, що росіяни заочно арештували та оголосили мене в розшук за "посягання на територіальну цілісність РФ". Всі мене про це питають. Ну що я можу сказати? Це моя робота", - написала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в телеграмі.

Визнання ефективності роботи, - Верещук і Джапарова відреагували на звинувачення ФСБ Росії 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни хочуть заочно заарештувати Верещук та Джапарову

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що сприймає це як "визнання ефективності своєї роботи".

"Зізнаюсь, я займаюсь відновленням територіальної цілісності України з 2014 року, з перших днів окупації Росією моєї Батьківщини. Тому сприймаю такі дії, як визнання ефективності своєї роботи", - написала вона у фейсбуці.

Визнання ефективності роботи, - Верещук і Джапарова відреагували на звинувачення ФСБ Росії 02

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії 6 грудня оголосила в розшук українських урядовиць Еміне Джеппар і Ірину Верещук. Як повідомляли російські ЗМІ, ФСБ звинувачує їх у "порушенні територіальної цілісності РФ", суд заочно заарештував українських посадовиць.

Також читайте: Телефони, коханки, кредити: хакери виклали в мережу дані співробітників російських спецслужб

Автор: 

ФСБ (1449) Джапарова Еміне (179) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+21
Операція прикриття. Про Джапарову не скажу, а Верещук - дуже допомогла рашистам із розмінуванням. А її чоловік під час Майдану керував групою СБУ Альфа, яка спалила 'будинок профспілок' де були поранені і склад ліків Майдану
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06.12.2022 21:03
+19
А я більше схиляюся до думки, що це так Рашка намагається відмазати своїх агентів...
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06.12.2022 21:01
+15
А чоно верещучеа так радіє? Операція "прікрітіє" пройшла успішно? Ні, с#ука, ми не забули ні про твого чоловіка антимайданівця, ні про розмінований з твоєю допомогою Чонгар. Ще посмієшся на кутні зуби
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06.12.2022 21:06
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А я більше схиляюся до думки, що це так Рашка намагається відмазати своїх агентів...
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06.12.2022 21:01 Відповісти
Перевзулась. А може й ні.
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06.12.2022 22:36 Відповісти
Верещучка з ремлівською пропагандонкою Ахмедовою у Москві. 2015р.
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06.12.2022 22:37 Відповісти
Операція прикриття. Про Джапарову не скажу, а Верещук - дуже допомогла рашистам із розмінуванням. А її чоловік під час Майдану керував групою СБУ Альфа, яка спалила 'будинок профспілок' де були поранені і склад ліків Майдану
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06.12.2022 21:03 Відповісти
С каких это пор эффективность работы наших чиновников оценивает фсб?.. Кстати на рашке подсанкционные деятели хвалились тем же самым. Вопрос: зачем повторять слова и дела ДЛБв, при чём один в один?
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06.12.2022 21:04 Відповісти
А чоно верещучеа так радіє? Операція "прікрітіє" пройшла успішно? Ні, с#ука, ми не забули ні про твого чоловіка антимайданівця, ні про розмінований з твоєю допомогою Чонгар. Ще посмієшся на кутні зуби
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06.12.2022 21:06 Відповісти
Про Джапараву не скажу нічого. А Верещук- злодійка яка внесла немалий вклад у падіння обороноздатності та у падіння престижу країни. Ви думаєте після її слів про коррупцію та Байдена в США не завели на неї досьє?
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06.12.2022 21:13 Відповісти
Пиз***ти це успішна робота?!!
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06.12.2022 21:13 Відповісти
********, як завжди. Ніхто тебе не питав.
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06.12.2022 21:16 Відповісти
Это та Верещук, что строила накануее вторжения "хаб по адмінпослугам та розважальний центр прямо У Чонгарі?
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06.12.2022 21:29 Відповісти
Мутняк якийсь. Кому нахрен потрібна та верещучка і їй подібні.
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06.12.2022 21:30 Відповісти
Ще ніколи Штірліц не був таким близьким до провалу! Ну що зробимо вигляд, що ФСБ прикрила своїх агентів?
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06.12.2022 21:44 Відповісти
Медведчуківську курву, яка пройшла до слуг по квоті ********* покарано за що? Недостатньо розмінувала? Недостатньо внесла хаосу в систему? Чи не виконала чергового завдання?
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06.12.2022 21:47 Відповісти
Той випадок, коли краще б не заочно...
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06.12.2022 22:08 Відповісти
Кремл отбеливает своих агентов
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06.12.2022 22:43 Відповісти
хто тебе що питає???
хто такі всі???
накуй ти комусь крім ОП потрібна???
така ж кіздаболка як арестович.....
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06.12.2022 23:00 Відповісти
Це попередження Для пані Верещук що не все зробила для рашки а також для Зе
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07.12.2022 00:19 Відповісти
Цікаво, якщо запропонувати цапам поміняти її на сотню наших полонених - вони погодяться? Не мертвечук, но все ж такі..
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07.12.2022 00:43 Відповісти
 
 