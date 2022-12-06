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Держслужба з етнополітики та свободи совісті буде віднесена до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються КМУ, - Шмигаль

шмигаль

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті буде віднесена до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються безпосередньо Кабінету Міністрів України. Відповідне рішення було ухвалене Урядом 6 грудня на виконання Указу Президента.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Минулого тижня на засіданні РНБО було розглянуто питання зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. Як сказав днями Президент Володимир Зеленський, ми повинні гарантувати духовну незалежність нашого народу і не дамо ворогу послабити нас зсередини", - відзначив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання діяльності релігійних організацій, стануть підзвітні та підконтрольні Державній службі України з етнополітики.

Також читайте: Кабмін звільнив Олену Богдан з посади голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті

Автор: 

Шмигаль Денис (4565) Держетнополітики (11)


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там совісті немає-а туда ж
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06.12.2022 21:15 Відповісти
Цікаво, як безбожники зможуть контролювати віруючих. Зрозуміло, що агентуру треба знешкодити, але скоріше за все буде черговий серіал від 95+
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06.12.2022 21:27 Відповісти
Петиція про заборону рашистської церкви.

щодо унеможливлення діяльності в Україні організацій, афілійованих із центрами впливу в російській федерації

https://petition.president.gov.ua/petition/172214
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06.12.2022 21:36 Відповісти
а ссучєний шмигаль підпорядковується бандіту ахмєтову.
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06.12.2022 21:39 Відповісти
а нагадайте, будь ласка, хто такий шмигаль?
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06.12.2022 21:48 Відповісти
Совесть и центральная влада -понятия несовместимые
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06.12.2022 22:46 Відповісти
 
 