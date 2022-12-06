Держслужба з етнополітики та свободи совісті буде віднесена до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються КМУ, - Шмигаль

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті буде віднесена до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються безпосередньо Кабінету Міністрів України. Відповідне рішення було ухвалене Урядом 6 грудня на виконання Указу Президента.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Минулого тижня на засіданні РНБО було розглянуто питання зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. Як сказав днями Президент Володимир Зеленський, ми повинні гарантувати духовну незалежність нашого народу і не дамо ворогу послабити нас зсередини", - відзначив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання діяльності релігійних організацій, стануть підзвітні та підконтрольні Державній службі України з етнополітики.

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