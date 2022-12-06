Росіяни готують окуповану частину Херсонщини для бойових дій, - мер Олешків Рищук

Міський голова окупованих Олешок на Херсонщині Євген Рищук заявляє, що гуманітарна ситуація у місті залишається "тяжкою", а територія громади перетворилася на "сіру зону".

Про це він сказав в у коментарі проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов’я", передає Цензор.НЕТ.

"У цілому громади, які розташовані біля Дніпра, перетворилися у "сіру зону", в плацдарм, тому що російські війська не можуть там закріпитися і вони відійшли далі кілометрів на 10 від лінії розмежування, від Дніпра. Вони перебувають у селах Раденськ, у тих селах, там, де ліси. Там в них є можливість сховати свою техніку і відстрілювати "Градами" зараз по Херсону. Вони виїжджають, відстрілюються і заганяють назад у ліс, де їх не видно", - пояснив Рищук.

Він зазначив, що окупанти готують цю територію для бойових дій.

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"Людей залишилося дуже мало. Як мені знайомий каже, враження, що місто вимерло. У нас був на території громади психоневрологічний будинок-інтернат. Там були люди похилого віку, то їх вивезли - частину до Сімферополя, частину до Генічеська. Інтернат із дітьми вивезли ще раніше, там 82 дитини було. Все готується для того, щоб територія була пристосована до бойових дій", - додав Рищук.

Нагадаємо, 1 грудня у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що в Олешках стало менше російських військ і їхньої техніки.

"З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки - Гола Пристань. Основа частина військ - це мобілізовані особи", - йшлося у повідомленні.