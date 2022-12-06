УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8981 відвідувач онлайн
Новини
12 584 22

У Запоріжжі, Дніпрі та на Одещині чути вибухи

вибух

Вибухи лунають під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеві пабліки.

За попередньою інформацію, на території Дніпропетровської області зафіксовано ворожі БпЛА.

Працює українська ППО.

Інформацію про роботу ППО в Запорізькій області  підтверджує і повітряне командування "Схід".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі у Кривому Розі пролунало декілька потужних вибухів

Автор: 

вибух (4440) Дніпро (3264) Запоріжжя (2262) Одеська область (3188)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
06.12.2022 22:46
+11
йо**** русня
показати весь коментар
06.12.2022 22:32
+8
И весь этот грёбаный салют прямо над головой , сраные мопеды....****
показати весь коментар
06.12.2022 22:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И весь этот грёбаный салют прямо над головой , сраные мопеды....****
показати весь коментар
06.12.2022 22:23 Відповісти
Не тільки вони.
показати весь коментар
06.12.2022 22:40 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2022 22:46 Відповісти
А э місце де подивитись всі ролики цього автора? Талановита людина.
показати весь коментар
06.12.2022 23:31 Відповісти
Пропустив трохи.



Дивитись його роботи https://www.facebook.com/ тут .
показати весь коментар
07.12.2022 09:23 Відповісти
щось за посиланням просто в фейсбук спрямовує...
показати весь коментар
07.12.2022 10:29 Відповісти
А https://www.facebook.com/search/top/?q=fill%20feaouill&__epa__=SEARCH_BOX&__eps__=comet.home&__hcr__=**************************************************************************** так.
показати весь коментар
07.12.2022 15:29 Відповісти
Працюэ!!! Дуже дякую!
показати весь коментар
07.12.2022 16:05 Відповісти
Не в Запоріжжі, а на Запорожжі.
показати весь коментар
06.12.2022 22:25 Відповісти
ЗапорОжжі? да ти гониш
показати весь коментар
07.12.2022 01:43 Відповісти
йо**** русня
показати весь коментар
06.12.2022 22:32 Відповісти
про запор фейк все загородом не слышно
показати весь коментар
06.12.2022 22:36 Відповісти
"за городом" пишеться окремо.

"запор" -- У Вас щось негаразд?

P.S. Пишіть краще мовою, якщо язика добре не знаєте.
показати весь коментар
06.12.2022 22:39 Відповісти
лечись током труси горбом будешь мне рассказывать шо дедать..
показати весь коментар
07.12.2022 09:00 Відповісти
так может тебе уши заложило? гремит весь вечер и уже ночью
показати весь коментар
07.12.2022 01:46 Відповісти
не знаю я вообщене опять че не слышал еслиб не телега и не знал..нацензоре новости с опозданием в сутки двое..
показати весь коментар
07.12.2022 08:59 Відповісти
Вы просто не там ставите Ударение , в слове Запор
показати весь коментар
06.12.2022 22:48 Відповісти
https://nv.ua/ukraine/events/raketnyy-udar-5-dekabrya-otkuda-rakety-kakie-posledstviya-obstrela-chto-izvestno-poslednie-novosti-50288730.html Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года. Это случится, если зиму и весну Украина проживет в стабилизационных графиках.
показати весь коментар
06.12.2022 22:50 Відповісти
путін-вротйбаний пдорас.
показати весь коментар
07.12.2022 00:21 Відповісти
100% так 😠
показати весь коментар
07.12.2022 01:15 Відповісти
Я досі не розумію однієї речі: в рабсії проживає кілька мільйонів українців, де диверсії в тилу: масові підриви колій, мостів, воєнкоматів, атаки на підприємства ОПК?
показати весь коментар
07.12.2022 03:14 Відповісти
 
 