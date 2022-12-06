У Запоріжжі, Дніпрі та на Одещині чути вибухи
Вибухи лунають під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеві пабліки.
За попередньою інформацію, на території Дніпропетровської області зафіксовано ворожі БпЛА.
Працює українська ППО.
Інформацію про роботу ППО в Запорізькій області підтверджує і повітряне командування "Схід".
Топ коментарі
+19 Огусто
показати весь коментар06.12.2022 22:46
+11 Вася Шевченко #371210
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+8 Kryva Bereza
показати весь коментар06.12.2022 22:23
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