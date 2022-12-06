У Запоріжжі, Дніпрі та на Одещині чути вибухи

Вибухи лунають під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеві пабліки.

За попередньою інформацію, на території Дніпропетровської області зафіксовано ворожі БпЛА.

Працює українська ППО.

Інформацію про роботу ППО в Запорізькій області підтверджує і повітряне командування "Схід".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі у Кривому Розі пролунало декілька потужних вибухів