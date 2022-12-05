Вночі у Кривому Розі пролунало декілька потужних вибухів

Вночі 5 грудня у Кривому Розі пролунали "декілька потужних вибухів".

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. У місті декілька потужних вибухів. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Наслідки встановлюються", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі 5 грудня у Запоріжжі пролунали вибухи