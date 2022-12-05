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Вночі у Кривому Розі пролунало декілька потужних вибухів

вибух

Вночі 5 грудня у Кривому Розі пролунали "декілька потужних вибухів".

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. У місті декілька потужних вибухів. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Наслідки встановлюються", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі 5 грудня у Запоріжжі пролунали вибухи

Автор: 

вибух (4449) Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1358) обстріл (28414)


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местные предатели, информаторы все не могут успокоится,
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05.12.2022 06:31 Відповісти
ОПЗЖа та інша (про)кацапська мерзота, яку плекали та щодо якої толєрастію розводили, віддячує, як може...
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05.12.2022 09:05 Відповісти
Ох и ... Ниже же новость написали на Цензоре, ударили по предприятию Криворожсталь, уже и фотки выложены давным давно. Тут разные редакторы чтоль?
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05.12.2022 09:19 Відповісти
 
 