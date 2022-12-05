Вночі у Кривому Розі пролунало декілька потужних вибухів
Вночі 5 грудня у Кривому Розі пролунали "декілька потужних вибухів".
Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Кривий Ріг. У місті декілька потужних вибухів. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Наслідки встановлюються", - написав він.
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Viktor Lisenko
показати весь коментар05.12.2022 06:31 Відповісти Мені подобається 0
Дмитрий Маначин #193199
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Alex_Dimitrov
показати весь коментар05.12.2022 09:19 Відповісти Мені подобається 0
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